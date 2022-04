Campanha do Bom Anfitrião no Paraguai durante a Semana Santa visa turistas

Durante a Semana Santa que vai de hoje (11) até dia 17, estará acontecendo a Expo Semana Santa em diversas cidades do Paraguai. Com programação diferenciada em cada localidade, a Senatur (Secretaria Nacional de Turismo), busca atrair turistas para movimentar a economia local.

Em Ciudad del Este durante o feriado prolongado dos dias 13 a 17, acontecerá a campanha Bom Anfitrião, que receberá os turistas com manifestações culturais típicas da região, como danças e degustação de chipa, em pontos como na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte da Amizade. A campanha é feita desde 2015, e além de disseminar a cultura local, visa atrair os turistas dando boas vindas a eles.

Essa iniciativa conta com apoio do setor empresarial da cidade, que tem interesse na permanência dos visitantes, pois muitos apenas circulam pelas quadras comerciais, que ficam próximas a ponte, sem visitar os outros espaços.

Comida típica

A chipa paraguaia é uma grande tradição da Semana Santa no Paraguai, quando as famílias produzem o alimento para a semana inteira e dividem entre parentes, amigos e vizinhos. Conhecida também como pão de queijo paraguaio, pela semelhança entre as comidas, a chipa é feita com amido de mandioca, ovos, queijo paraguaio, leite, sal, anis e gordura/óleo, e é feita originalmente em um forno de barro chamado Tatakua. Por ser um forno grande, é possível assar várias chipas ao mesmo tempo.

Como o Paraguai faz fronteira com diversas cidades brasileiras, como Ponta Porã (MS) por exemplo, a culinária foi uma das culturas partilhadas entre os países. Pela facilidade de produção e baixo custo, a chipa é um item muito encontrado nos comércios do estado de Mato Grosso do Sul, com algumas modificações tanto no formato quanto nas opções de recheio.

Demais atrativos

Além de Ciudad del Este, que representa o turismo de compras, os municípios ao redor oferecem diversas opções de lazer, com roteiros culturais que incluem museus, como o da Terra Guarani em Hernandarias, ou passeios ao ar livre em Presidente Franco, com o Salto Monday. O artesanato paraguaio também é um grande atrativo turístico, com seus bordados, cerâmicas e itens de couro.