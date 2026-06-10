Campanha de restaurante agita redes sociais ao envolver Neymar em promoção

O restaurante Torii Sushi CG, em Campo Grande (MS), criou uma ação promocional bem-humorada que viralizou nas redes sociais: a promessa de um ano de rodízio gratuito caso o jogador Neymar Jr. curtisse um comentário específico nas publicações da casa. A ideia faz parte de uma estratégia de marketing digital voltada para engajamento e alcance orgânico, apostando na interação com o público e na força de uma figura esportiva de grande visibilidade.

Para o jornal O Estado, o proprietário do empreendimento, Fred Queiroz, explicou que a ideia da campanha surgiu a partir de uma publicação semelhante feita por um restaurante em São Paulo. Segundo ele, a proposta foi adaptada e rapidamente associada ao nome de Neymar, o que acabou gerando um nível de engajamento maior do que o esperado.

“Essa ideia veio de um post que vimos em um restaurante de São Paulo, e na hora pensei em fazer algo envolvendo o Neymar. Não esperava que fosse ter tanto engajamento. O pessoal está levando na brincadeira, comentando bastante e entrando na torcida para que ele curta, mesmo sabendo que é difícil, mas vai que acontece. E caso aconteça, a regra é um sushi completo uma vez por mês durante um ano”, conta.

Comentários

A campanha rapidamente gerou uma série de comentários criativos de clientes e seguidores do restaurante, que entraram na brincadeira e passaram a marcar o jogador. Entre as mensagens publicadas, um usuário escreveu: “@neymarjr vou da essa moral pra você de curtir meu comentário. Traz o hexa pra gente”. Outro comentou em tom descontraído: “Se curtir meu comentário, vai ganhar o Hexa em 2026. Se não curtir, vai ganhar também, mas eu vou ter que pagar meu sushi”.

Outros participantes também reforçaram o clima de humor da ação, como um comentário que dizia: “duvido. @neymarjr é só escorregar o dedo e curtir”, além de mensagens misturando torcida e brincadeira sobre a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira. A repercussão transformou as postagens do restaurante em um espaço coletivo de interação entre clientes e fãs de futebol.

Com isso, o Torii Sushi CG conseguiu ampliar sua presença digital e atrair atenção para além do público local, mostrando como campanhas simples e criativas podem ganhar força nas redes sociais. A ação reforça a tendência de estabelecimentos gastronômicos utilizarem humor, cultura esportiva e participação do público como ferramentas para gerar engajamento e visibilidade online.

Sobre o restaurante

A casa funciona no sistema de festival, no qual o cliente pode pedir quantas vezes quiser pelo tablet, com valores de R$ 79,90 na opção simples e R$ 139,90 na completa, ambos com bebidas inclusas à vontade (água, refrigerantes e nove tipos de soda italiana). O atendimento acontece diariamente das 18h15 às 23h, com almoço de quinta-feira a sábado, das 11h às 14h30.

O restaurante informa ainda que não realiza reservas e que pedidos de delivery podem ser feitos pelo WhatsApp (67) 99194-9843, ressaltando que não há atendimento via aplicativo após às 18h15. O restaurante está localizado na Av. Bom Pastor 660 e Av. Eduardo Elias Zahran 1525 (Delivery e Express).

Serviço: Para conferir a postagem e mais informações sobre a campanha, basta acessar o perfil do restaurante Torii Sushi CG (@toriisushicg)

Amanda Ferreira