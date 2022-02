Buteco do Gusttavo Lima chega a Campo Grande no próximo sábado

Depois de quase dois anos de adiamento, o Buteco do Gusttavo Lima, um dos maiores e mais importantes festivais de música na atualidade, finalmente será instalado no Estádio Morenão no próximo dia 19 de fevereiro, em Campo Grande. As primeiras edições do “Buteco”, criado pelo cantor Gusttavo Lima, foram realizadas em 2018. De lá pra cá, o evento já passou por dezenas de cidades brasileiras.

O evento é promovido pela Dut’s Entretenimento e, inicialmente, estava marcado para março de 2020, mas por conta da pandemia de COVID-19 precisou ser reagendado. Com isso, todos os ingressos adquiridos à época serão válidos para a nova data.

Os recordes de público chamam atenção por onde o “Buteco” passa. Destacam-se edições como a de Belo Horizonte (MG) que teve mais de 57 mil pessoas, Goiânia (GO) com mais de 50 mil fãs e Brasília (DF) que contou com a presença de mais de 45 mil admiradores do sertanejo.

O cantor falou com exclusividade ao jornal O Estado sobre carreira, trajetória, planos e expectativas para o show em Campo Grande, confira.

Tragetória

Gusttavo conta que a música sempre esteve presente em sua vida e que, desde a infância, já acompanhava seu pai na Folia de Reis, festejos realizados entre o Natal e o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, em Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais. O cantor aprendeu a tocar violão e, desde então, não parou mais.

Aos 32 anos, o cantor, compositor, produtor musical e empresário Gusttavo Lima é um dos nomes de maior repercussão e influência na música brasileira. Hoje carrega em sua bagagem mais de 150 composições originais e uma legião de fãs por todo o Brasil.

Mas se engana quem pensa que tudo veio fácil para o músico. Como todo início, para quem deseja viver de música, a vida de Gusttavo foi bem difícil até chegar ao mainstream, e os desafios enfrentados foram muitos. “Saí de casa muito novo quando fui pra estrada com meus irmãos mais velhos, e os perrengues que passamos foram inúmeros, mas, tudo serviu como aprendizado”, relembra o cantor.

Os anos de luta para se manter na e com a música não foram fáceis, e situações inusitadas hoje são encaradas de outra maneira. “Demorou um tempo para eu conseguir viver da música… Pra vocês terem uma ideia, cheguei a cantar em troca de um frango assado (risos). A primeira conquista foi realizar o sonho de conseguir comprar uma casa pros meus pais”, relata o músico, que também detalha outros perrengues enfrentados por ele até chegar aonde queria.

Buteco

Gusttavo Lima conta que sempre gostou bastante de moda de viola e que tinha o sonho de gravar algo que tivesse o formato de boteco e que permitisse revisitar clássicos sertanejos que cativaram gerações Brasil afora.

“Em 2014, gravei o primeiro DVD ‘Buteco do Gusttavo Lima’; em 2017 veio a segunda edição e na sequência começamos uma turnê com esse nome. Pouco depois, surgiu o evento como temos hoje, que, além do meu show, conta com apresentações de convidados. No palco, além das canções que fazem parte do meu repertório, faço questão de trazer as modas sertanejas e rolam também os improvisos, porque atendo os pedidos do público, como se fosse um ‘buteco’ mesmo”, detalha.

Um detalhe que chama a atenção são os setores do show, que têm “apelidos carinhosos”, algo que os fãs gostam e veem como diferencial. “Essa ideia surgiu no nosso escritório, Balada Eventos. Selecionamos os nomes de algumas canções, como ‘Apelido’, ‘Carreira Solo’, ‘Zé da Recaída’ e ‘Ficha Limpa’, por exemplo, para os setores exatamente com o objetivo de diferenciar o evento e deixá-lo mais com a ‘nossa cara’. Além desses, temos também nos Butecos a ‘Área do Embaixador’, ‘Aí Bb’ e por aí vai…”, explica Gusttavo sobre a peculiaridade. Com a apresentação adiada em Campo Grande por praticamente dois anos, o cantor finalmente comemora a realização do show na Capital.

“É motivo de muita felicidade poder, enfim, realizar o nosso Buteco Campo Grande. Como você bem disse, o evento estava marcado para março de 2020 e, por conta da pandemia, precisamos adiá-lo… Mas, agora, o grande dia está chegando e faremos um Buteco inesquecível no próximo dia 19 no Estádio Morenão. A expectativa é enorme e não poderia ser diferente! Vocês podem esperar uma apresentação bastante especial e preparada com muito carinho”, dispara Gusttavo, entusiasmado.

E não é só. Para Lima, a Cidade Morena tem seus encantos e o carinho do público sul-mato-grossense faz toda a diferença. “Campo Grande é uma cidade que eu adoro em diversos sentidos e que tenho boas lembranças, pois sempre fui recebido muito bem. Gosto demais desse ‘calor’, tanto do clima, quanto do calor humano das pessoas do Mato Grosso do Sul, que é contagiante.”

Planos

Outra coisa, e provavelmente a mais importante, é voltar à normalidade. “O principal [plano] de todos é poder retomar a rotina, seguir trazendo coisas novas aos fãs e continuar trabalhando muito, fazendo música e levando alegria às pessoas”, finaliza Gusttavo Lima.

Serviço: Os ingressos já estão à venda por meio do site baladapp.com.br; em qualquer uma das unidades da Barbearia A Banca, ou no Gugu Lanches da Avenida Afonso Pena, 1.465. No caso de Lounges e Suítes, as vendas são feitas exclusivamente pelo WhatsApp (67) 98197-2700.

