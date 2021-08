Britto Jr sugere que demissão de Mion foi forjada e detona Carelli

Eita! Britto Jr. causou polêmica nas redes sociais no último domingo (15) ao opinar sobre a saída de Marcos Mion da RecordTV. No Twitter, o jornalista acusou a demissão do apresentador de ter sido “forjada” e criticou Rodrigo Carelli, diretor da emissora, acusando-o de ser “assediador”.

“Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo”, alfinetou Britto, que respondeu a um internauta que rasgou elogios a forma que ele apresentava o reality show “A Fazenda”.

Em seguida, um seguidor perguntou se a Record teve que escolher entre Marcos Mion e Rodrigo Carelli para demitir. Sem papas na língua, o também apresentador respondeu: “Não. A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão do Carelli, que, todos sabem, é um merda”, continuou.

“Entendi!!! Então o Carelli bota e tira quem ele quer”, devolveu o internauta. Britto Jr. acrescentou: “Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar”, disparou.

Marcos Mion é o novo integrante do time de apresentadores da TV Globo e do Multishow, que aposta em toda sua versatilidade para comandar múltiplas atrações e cocriar produções inéditas. No Multishow, são diversos projetos para 2022, em fase de desenvolvimento, que incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve.

E, até o fim do ano, ele terá ainda mais uma missão: apresentar o ‘Caldeirão’, na TV Globo, a partir de 4 de setembro. Mion apresentará uma nova versão do programa de sábado até dezembro. Ele fala da novidade como a realização de um sonho.