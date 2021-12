Britney Spears diz estar preparando música nova em publicação contra a família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Britney Spears, 40, continua a celebrar o fim de sua tutela familiar nas redes sociais, e chegou a anunciar nesta quarta-feira (22) que está trabalhando em uma canção inédita.

Na legenda de vídeo publicado em seu Instagram, ela listou seus vários sucessos e avisou, sem entrar em detalhes: “Pssss… Música nova em produção! Vou mostrar a vocês o que quero dizer”.

O texto foi excluído posteriormente, mas a gravação de Britney cantando em frente ao espelho ainda está no perfil. Propositalmente ou não, o anúncio foi capturado e repercutido entre fãs e veículos de imprensa e aumentou especulações sobre o retorno da artista.

Na mesma publicação, Britney voltou a cutucar sua família, responsáveis por colocá-la sob regime legal de tutela em 2008. “Eu acabei de perceber isso hoje… Depois do que a minha família tentou fazer comigo… Eu precisava ser minha própria líder de torcida! Deus sabe que eles não foram”, escreveu.

“Então eu acabei de ler sobre mim e isto é o que descobri: Ganhadora de múltiplos discos de platina, vencedora do Grammy, a ícone do pop Britney Spears é uma das mais bem-sucedidas e celebradas artistas na história do pop com quase 100 milhões de álbuns vendidos no mundo todo”, começou.

Ela seguiu listando suas conquistas na indústria, e finalizou: “Não, eu não estou fazendo testes para nada! Estou lembrando a mim e ao mundo de quem eu sou! Sim… Eu vou ser minha própria líder de torcida. Por que? Estou aqui para lembrar minha família branca e ‘de classe’ que eu não esqueci o que eles fizeram comigo, e nunca vou esquecer!”.

Caso a nova música se concretize, seria o primeiro lançamento da cantora desde seu último álbum, “Glory”, de 2016.