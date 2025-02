Brilhos, cores e cuidados são as tendências de maquiagem para o Carnaval 2025

Do look discreto às cores intensas, as maquiagens com brilho são as principais apostas dos maquiadores

No Brasil, o ano só começa quando o Carnaval chega, e a temporada de folia não pode faltar cores intensas, vibrantes, um glow radiante e, claro, muito brilho. Os blocos de Campo Grande já estão a todo vapor e seguem até o dia 8 de março! Para arrasar nas makes e aproveitar ao máximo todos os blocos e festas, é essencial redobrar os cuidados com a pele e a maquiagem. Afinal, com o calor e a energia da folia, garantir que o visual se mantenha perfeito exige atenção especial na escolha dos produtos e na preparação da pele.

Com algumas estratégias práticas, é possível manter a maquiagem impecável durante toda a folia. O jornal O Estado conversou com maquiadoras profissionais, que ressaltam que a tendência para este Carnaval é optar por maquiagens mais discretas, sem perder o charme e a energia da festa.

A maquiadora profissional Laiane Paixão, eleita uma das cinco melhores do Estado de Mato Grosso do Sul pelo Troféu Beleza 2024, afirma que, atualmente, as pessoas estão optando por maquiagens mais simples para o Carnaval. Segundo ela, a tendência é apostar em um brilho mais “discreto”, deixando de lado as produções super elaboradas. Essa escolha reflete uma busca por looks mais sutis, mas ainda assim cheios de charme para a folia.

“Escolha uma sombra colorida que seja a cor principal de sua fantasia, espalhe por toda a pálpebra ou use-a para detalhes-chave, como um delineado ou estrelas ao redor dos olhos. Em seguida, aplique um pouco de glitter com o auxílio de um fixador e cole algumas pedrarias ou lantejoulas. Essa técnica funciona para qualquer fantasia, é prática e dá um charme especial ao visual! Basta soltar a criatividade”, afirma a maquiadora.

Maquiagem Intacta

Para garantir uma maquiagem de Carnaval que resista ao calor e à umidade, a preparação da pele é fundamental. Para Laiane se, ao primeiro sinal de chuva, sua maquiagem começa a escorrer, é hora de repensar os produtos utilizados.

“O mercado de cosméticos oferece opções de longa duração, como bases e pós com alta fixação, além de finalizadores e aditivos fixadores, conhecidos como “blindagens”, que tornam qualquer maquiagem à prova d’água. Esses produtos são essenciais para garantir que o visual permaneça impecável durante toda a folia, mesmo com o calor intenso e a umidade do ambiente. A escolha certa pode transformar a maquiagem, deixando-a resistente e duradoura, independentemente das condições externas”, explica.

Para garantir que sua maquiagem fique intacta durante as longas horas de folia, mesmo com ondas de calor, Laiane Paixão, maquiadora profissional, compartilha um passo a passo essencial para uma pele resistente e duradoura.

“A preparação começa com a limpeza da pele com um tônico adstringente, que remove sujeiras profundas e controla a oleosidade. Em seguida, aposte em hidratantes leves, como os em gel ou brumas, e aplique uma blindagem por todo o rosto, deixando-a secar completamente. Para a base, a opção ideal são as de acabamento matte, mas quem tem a pele muito seca pode optar por uma base semi-matte para evitar o efeito ‘craquelado’”.

A maquiadora ressalta que o corretivo é um aliado para curtir a folia, sendo um item essencial na preparação da maquiagem.

“Não se esqueça do corretivo, afinal, ninguém quer sair com olheiras, a menos que sua fantasia seja de panda. Use contornos e blushes cremosos, que têm maior aderência à pele, e antes de aplicar o pó, use uma camada generosa de fixador, que vai unir os produtos e garantir a durabilidade. Finalize com um pó resistente e, após terminar a maquiagem, aplique mais uma camada de fixador para garantir que ela se mantenha perfeita durante todo o Carnaval”.

Produtos Indicados

Para uma maquiagem impecável, a escolha dos produtos é essencial. A maquiadora profssional Nena Mendes explica que a técnica de aplicação e a escolha do produto ideal começam a ser avaliadas assim que a cliente entra no espaço. Ela destaca que os produtos da Natura são altamente recomendados para esse tipo de trabalho. Para peles mais secas, Nena sugere bases fluídas, que oferecem um acabamento natural e luminoso, garantindo uma pele radiante e suave.

“Para peles mais maduras, eu sugiro bases com acabamento natural, evitando fórmulas de alta cobertura, que podem craquelar e perder o efeito suave. A base da Natura se destaca porque oferece alta cobertura sem perder a leveza, permitindo uma maquiagem natural e, ao mesmo tempo, sofisticada. Com ela, é possível criar um look que parece que a pessoa acordou linda, com a pele bem cuidada e com acabamento perfeito”, destaca.

A vendedora Flávia Eduarda é adepta dos produtos de maquiagem da Natura e os utiliza tanto no dia a dia quanto para cair na folia. Ela destaca a eficácia dos corretivos e das paletas de sombras da marca, especialmente o corretivo Una, que, segundo ela, é o melhor que já usou.

“Uso o corretivo Una e, de todos que já experimentei, ele foi o que mais deu certo. Ele cobre bem as minhas olheiras, que são bem profundas, e o melhor é que, depois de um tempo, ele continua intacto. Dura o dia todo sem abrir. Além disso, tem um ótimo custo-benefício pela qualidade do produto”, afirma Flávia.

Ela conta que já usa o corretivo e a paleta de sombra há três anos e teve uma experiência marcante em um Carnaval. “Em uma edição de Carnaval, peguei chuva e, quando cheguei em casa, a maquiagem estava intacta”, relata. Para ela, a durabilidade e a performance dos produtos da Natura são imbatíveis, tornando-os aliados perfeitos para os dias de folia.

O maquiador oficial da Natura, Marcos Costa, enfatiza que o brilho é um elemento essencial para o Carnaval, e o Gel Glitter da linha Faces será um destaque em 2025. Ele é versátil e pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo, criando um visual vibrante e luminoso para a folia.

“Capriche em maquiagens divertidas, cheias de cor e personalidade.Misture sombras, aposte em delineados gráficos coloridos e invista nos glitters sustentáveis, que estão em alta. Experimente diferentes traços e combinações para criar um look único”, sugere Marcos.

Para ele, a maior tendência é escolher o que mais reflete sua personalidade e estilo, fazendo da maquiagem uma verdadeira extensão de quem você é.

Por Amanda Ferreira