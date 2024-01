Bonito recebeu 313 mil turistas em 2023 e inova com ecoturismo

Bonito, reconhecida como a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, celebrou um ano excepcional em 2023, superando todas as expectativas em número de visitantes e visitações. De acordo com o relatório do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, a cidade registrou um recorde de público, fechando o ano com 313.316 turistas e um total de 909.605 visitações aos atrativos públicos, marcando o melhor desempenho desde 2015.

Os dados revelam que os meses de janeiro e julho continuam sendo os mais procurados pelos visitantes, especialmente durante as férias escolares, representando mais de 20% do público total anual. Surpreendentemente, outubro equiparou-se a julho, registrando 29.569 visitantes e ultrapassando até mesmo dezembro, que ficou em quarto lugar no ranking anual, apesar das festividades de final do ano.

Comparando com 2019, o último ano pré-pandemia, as visitações em 2023 apresentaram um notável aumento de 49,5%.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, atribui esses resultados expressivos ao trabalho contínuo de promoção e divulgação de Bonito, tanto em eventos nacionais quanto internacionais. Ela destaca a elaboração do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito em 2021, em parceria com Sebrae, Fundtur e Comtur, como um dos impulsionadores desse sucesso.

Juliane Salvadori menciona: “Em 2020, enfrentamos um período complicado de pandemia, com a cidade fechada por três meses, sem receber turistas. Graças ao nosso trabalho conjunto, registramos uma sequência de recordes nas visitações.”

A intensa agenda de eventos turísticos, incluindo atividades de alcance internacional como o Brasil Ride e X-Terra, além de festivais locais, também contribuiu para a atração de visitantes. A presença digital de Bonito foi fortalecida, com canais de divulgação em diversas plataformas.

O relatório também destaca o incremento no Aeroporto Regional de Bonito, que registrou 60.220 passageiros em 2023. Investimentos significativos do Governo do Estado, totalizando mais de R$ 6,5 milhões, contribuíram para a melhoria operacional do aeroporto, permitindo o pouso de grandes aeronaves. Atualmente, o aeroporto recebe voos da Azul Linhas Aéreas e da Gol, conectando Bonito a Viracopos e Congonhas, respectivamente.

O suporte do Governo do Estado também se estendeu para obras estruturantes, como a pavimentação da Rodovia do Turismo, MS-345 e MS-382, facilitando o acesso a diversos atrativos. O Balneário Municipal, um dos principais atrativos, contabilizou 49.200 visitantes só em dezembro, destacando-se como um dos mais populares.

