Bonito CineSur amplia acesso ao audiovisual com o projeto ‘CineSur Educa’ e oficinas gratuitas para todas as idades

A programação aproxima comunidade local do universo da sétima arte

Faltam apenas 24 dias para o início do Bonito CineSur – 3º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, que acontece de 25 de julho a 2 de agosto, na cidade de Bonito (MS). A grande novidade desta edição é o lançamento do Bonito CineSur Educa, projeto voltado à formação e inclusão cultural da comunidade bonitense. Serão oferecidas gratuitamente oficinas, cursos, palestras e sessões de cinema especialmente direcionadas a estudantes.

Nesta edição, o Festival Bonito CineSur apresenta uma novidade que promete deixar um legado duradouro para a população local: o CineSur Educa, uma trilha formativa que oferece oficinas gratuitas voltadas ao universo audiovisual. A iniciativa já contou com uma oficina de stop motion voltada a crianças de escolas públicas e, atualmente, realiza a oficina “Iniciação ao Cinema”, com o cineasta Danon Lacerda.

Além das oficinas já realizadas, estão com inscrições abertas mais quatro cursos: Interpretação para Cinema, Direção de Cinema, Projeto Audiovisual – Do Papel à Venda e Roteiro – Da Ideia à Realização, todas conduzidas por profissionais de destaque nacional, com inscrições abertas até o dia 15 de julho. Essa iniciativa nasceu do entendimento de que o festival deve ir além da simples exibição de filmes, atuando também na formação cultural da região e despertando em crianças, jovens e adultos o interesse por possíveis trajetórias profissionais no universo do cinema.

Reconhecido como o maior evento dedicado ao cinema sul-americano no Brasil, o festival reunirá produções de diversos países do continente, além de convidados internacionais, em uma programação que celebra a diversidade cultural e discute temas sociais e ambientais urgentes. Além disso, o festival realizará sessões ao ar livre em espaços públicos como a Praça da Liberdade e os bairros Marambaia e Bom Viver, abertas a toda a família.

Bonito CineSur Educa

A coordenadora do festival, Andreia Freire, explicou ao Jornal O Estado que a criação do Bonito CineSur Educa nasceu do desejo de ampliar o alcance do evento para além da exibição de filmes.A iniciativa visa envolver especialmente os jovens e estudantes, promovendo o acesso à formação audiovisual e fortalecendo a conexão entre cultura e comunidade.

“O Bonito CineSur Educa é um programa educativo criado para aproximar ainda mais a população de Bonito da sétima arte, oferecendo oportunidades para quem deseja conhecer como se faz cinema”, afirma.

Desde sua primeira edição, em 2023, o Bonito CineSur já promovia atividades formativas durante o festival, mas nesta edição o projeto ganhou um novo alcance com a inclusão da comunidade local nas oficinas.

“A gente percebeu que o interesse pelo audiovisual está muito presente na vida das pessoas, especialmente com as novas tecnologias e redes sociais.Vimos uma oportunidade real de envolver os moradores, desde jovens aprendizes até agentes de turismo que querem aprender a contar histórias e filmar as belezas naturais da região com mais qualidade”, destaca.

A proposta do CineSur Educa não deve se encerrar nesta edição. Conforme a coordenadora, a intenção é que a trilha formativa continue fazendo parte do festival nas próximas edições e, futuramente, possa até ser expandida para outras cidades da região.

“O Bonito CineSur Educa veio pra ficar e crescer ano a ano, envolvendo os moradores da cidade e da região, e estimulando as narrativas audiovisuais locais. A ideia é fortalecer a relação entre cultura, educação e pertencimento, consolidando o festival não só como vitrine de cinema sul-americano, mas também como um agente de transformação social e cultural”, afirma.

Oficinas

As oficinas formativas do CineSur Educa estão movimentando Bonito com uma programação intensa voltada à capacitação de novos talentos do audiovisual. Na oficina de Interpretação para Cinema, a diretora e preparadora de elenco Clara Linhart propõe uma imersão prática e teórica no trabalho do ator diante das câmeras.

“Vamos trabalhar com cenas reais e discutir a importância de compreender a narrativa, os enquadramentos e a interação com a câmera”, afirma. Voltada a atores, atrizes, diretores e interessados em atuação, a atividade também oferece noções fundamentais da linguagem cinematográfica e da dinâmica de um set de filmagem.

Na oficina de Direção de Cinema, a cineasta Marcela Lordy contou sua experiência acumulada em três décadas de carreira, discutindo desde o desenvolvimento do roteiro até a pós-produção.

“Vamos conversar sobre como manter a voz autoral diante dos desafios da produção e como transformar uma ideia em linguagem audiovisual. A ideia é estimular o pensamento autoral de cada participante e fortalecer a visão crítica de quem quer dirigir”, completa.

Já nas oficinas voltadas ao desenvolvimento de projetos, os profissionais PJ Maia e Mariana Bastos orientam os participantes sobre como estruturar ideias para o mercado, com técnicas de pitching, formatação de decks e estratégias de networking. “Queremos ajudar quem tem um projeto a tirá-lo do papel com clareza e propósito”, resume PJ.

Na trilha do roteiro, o veterano Luiz Carlos Lacerda conduz a oficina Da Ideia à Realização, que combina teoria e prática na construção de narrativas cinematográficas. “Vamos discutir estruturas clássicas e contemporâneas, explorar a decupagem e a linguagem técnica do roteiro para que cada participante possa desenvolver seu projeto com consciência estética e narrativa”, afirma.

Inscrição e homenagem

O público do Festival Bonito CineSur pode esperar, nesta edição, uma programação contemporânea que cresce em qualidade a cada ano, revelando narrativas regionais do continente sul-americano. Andréia finaliza destacando que o evento reunirá realizadores, atores, atrizes, produtores e distribuidores de destaque em seus países, promovendo não apenas a exibição de filmes, mas também debates e reflexões sobre as produções.

“O festival une profissionais, estudantes, professores de cinema e o público em geral em um intercâmbio cultural e turístico transformador”.

Com mais de 900 filmes inscritos e mais de 50 selecionados para as mostras competitivas e paralelas, o festival reafirma sua importância na cena audiovisual sul-americana. Nesta edição, o evento presta homenagem à atriz paraguaia Ana Brun, protagonista do premiado filme As Herdeiras, consolidando o Bonito CineSur como um espaço de celebração artística e de reflexão crítica sobre a realidade do nosso continente. A divulgação da programação completa será divulgada até 10 de julho no site oficial do festival.

Serviço: As oficinas do programa CineSur Educa acontecem de 26 de julho a 2 de agosto, no Centro de Convenções de Bonito, na Sala Glauce Rocha. As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho, e os selecionados serão divulgados em 18 de julho. Para se inscrever e conferir mais detalhes da programação, basta acessar o site oficial do festival: bonitocinesur.com.br/2025. As novidades também podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @bonitocinesur.

Por Amanda Ferreira