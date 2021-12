Bodoquena divulga apresentações para Réveillon Luzes

A Prefeitura de Bodoquena informou, na data de ontem (25), as principais apresentações do Réveillon Luzes, que será realizado no município, nos dias 20 a 31 de dezembro.

Confira, abaixo, a programação: 29/12, quarta-feira Reabertura Oficial da Feira Cultural com Show de Mano Pereira e Joecil e Gregório e Grupo Fronteira Horário: 20h Local: Feira do Produtor de Bodoquena Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774 30/12, quinta-feira Apresentação atrações locais Loubet Bruna Viola Horário: Inicio às 20h Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade 31/12, sexta-feira Apresentação atrações locais João Paulo e Dudu Wagner Barreto DJ Marquinhos Espinosa Horário: Inicio às 20h Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade. Em Bodoquena, o uso de mascaras de proteção facial nas ruas e em estabelecimentos comerciais ainda deve ser respeitado. A organização do evento pede que a população utilize a proteção. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os presentes estejam vacinados com uma ou mais doses contra a covid-19.