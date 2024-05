Boca de Cena, show com Maiara e Maraisa na Capital e Leo Santana na Expoagro 2024

Cineclube, feira gaúcha e encontro de brechós também são opções de lazer na Capital

Neste fim de semana, a cena cultural de Mato Grosso do Sul contará com diversos eventos, desde show de rock a sertanejo. O teatro e o circo ganham destaque em Campo Grande, com o 15ª edição da Mostra Boca de Cena, com espetáculos no Teatro Aracy Balabanian, Praça Ary Coelho e na Lona Boca de Cena, na rua Fernando Correa da Costa, para todas as idades e de forma gratuita. Toda a programação pode ser conferida por meio do site https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/programacao-15a-mostra-boca-de-cena/

Já no município de Dourados, a 228 quilômetros da Capital, o agito fica por conta da 58ª edição da Expoagro, maior feira agropecuária do município de Dourados, que segue até o dia 19 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Na sexta-feira (17), quem sobe no palco da exposição é o cantor e compositor baiano Léo Santana; no sábado (18), é a vez do DJ Alok, que se transformou em um dos principais nomes da música eletrônica brasileira, destacando-se também no cenário internacional.

Haverá parque de diversões, praça de alimentação, além de exposição de maquinários e implementos agrícolas e showroom de veículos. A área de shows é dividida em bangalô premium, camarote do bacana, bangalô do bacana, vip open bar, vip, camarote empresarial e arena. Os convites estão à venda pelo site bancadoingresso.com.br e nos seguintes espaços físicos: Banca do Jaime, Red Man, Boliva Conveniência, Jornal Dourados News e Shopping Avenida Center (em frente à loja Renner). A abertura oficial da Expoagro será no dia 10 de maio, sexta-feira, às 19 horas, com a presença de autoridades sul-mato-grossenses.

SEXTA-FEIRA (17)

Roda de conversa Moda e Ancestralidade

No dia 17 de maio irá acontecer o Encontro sobre Moda e Ancestralidade, que será realizado no Senac Hub Academy, localizado na R. do Parque, 75 – Centro a partir das 18h30. O projeto Niara trará uma roda de conversa única, reunindo 12 profissionais renomados da área. Essa iniciativa visa a promover discussões enriquecedoras sobre temas essenciais para a comunidade, destacando a importância da representatividade e da valorização da cultura afro-brasileira. Um dos pontos altos do evento será a presença ilustre da renomada estilista carioca, Karine Priscila, fundadora do renomado Atelier Negrita Modas. A entrada é gratuita.

Garagi Eventos

A partir dessa sexta-feira, o Garagi Eventos realiza o “maior e mais fiel” tributo ao Iron Maiden. O projeto nasceu da ambição de transcender e elevar a experiência do público em um show de banda cover. Contando com a expertise de Raphael Mendes, Eric Claros, Guilherme Spilack, Pedro Migliacci, Danilo Bellintani e Vinícius Barbosa, a banda propõe uma imersão no universo da lendária banda britânica. Com uma abordagem que engloba performances teatrais, cenários variados e figurinos detalhados, além da utilização de instrumentos idênticos aos dos ícones do Iron Maiden, o grupo promete entregar um espetáculo de fidelidade e musicalidade excepcionais. Hoje, o local tocará o cd “Power Slave” na íntegra, além de show de abertura da banda Monsters.

No sábado (18), haverá apresentação exclusiva com cenários e figurinos, revivendo o show da banda no Rock in Rio e a banda Stone Crow fará show tributo ao Metallica. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, e os 200 primeiros compradores ganham um copo exclusivo do evento. O Garagi fica na rua Coxim, 881, Coronel Antonino.

Feira Gaúcha

Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central (em frente à loja C&A), no Shopping Campo Grande.

Cineclube

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, exibirá o filme A Viagem de Chihiro, hoje, às 19h. O CineClube abordará a relevância da obra, destacando a sua influência no cenário mundial. Os estúdios Ghibli ganharam uma proporção ao ponto de ser chamada de Estúdios Disney Japonês, tendo até mesmo ganhado um parque temático em 2022 no Japão. Com uma mitologia própria e estilo inconfundível, seus filmes tem ganhado cada vez mais prêmios importantes, como o recente Oscar de 2024 pela animação: O Menino e a Garça. A entrada é gratuita.

SÁBADO (18)

Encontro de Brechós do Coletivo de Brechós

Neste sábado, 18 de maio, das 8h às 16h, na Plataforma Cultural localizada na Av. Calógeras 3015. O aguardado Encontro de Brechós do Coletivo de Brechós em mais uma edição, trazendo uma seleção especial de peças de inverno para enfrentar a frente fria com muito estilo. Com a participação de 20 brechós, reconhecidos como os mais tops da cidade, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de itens exclusivos a preços acessíveis. Desde casacos quentinhos até acessórios charmosos, há algo para todos os gostos e estilos.

Gelato Solidário

A PiùBello Gelateria lança no próximo sábado, dia 18 de maio, uma nova iniciativa em prol da comunidade, o “Gelato Solidário”, onde 50% as vendas de gelato realizadas no penúltimo sábado de todo mês serão revertidas para Organizações Não Governamentais (Ongs) a partir de junho. Durante o evento de lançamento neste sábado serão distribuídas 300 unidades de gelato para quem comparecer. O local fica na PiùBello Gelateria – Rua Rio Grande do Sul, 654. Serão distribuídas 300 unidades de gelato, copo de 50ml, 1 unidade para cada CPF, enquanto durar o estoque.

Exposição “Van Gogh & Impressionistas”

Segue em cartaz a exposição “Van Gogh & impressionistas”, que aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². Repleto de arte e tecnologia, o espetáculo traz ao público uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, ‘A Noite Estrelada’, ‘Quarto em Arles’, ‘Girassóis’, ‘Amendoeira em Flor’, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso, cubo e cilindro. A exposição funciona diariamente, exceto às terças-feiras, 10h às 22h (último horário de entrada às 21h), de segunda-feira a sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h), no Shopping Campo Grande. Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$ 60 inteira / R$ 30 meia-entrada; segunda a sexta – Noturno: R$ 80 inteira / R$ 40 meia-entrada; fim de semana e feriados: R$ 95 inteira / R$ 47,50 meia-entrada. Ingresso estão disponíveis no site ingresso.com

1ª Feira das Nações Amigas de MS

Para quem gosta de imergir em diferentes culturas, é realizado neste sábado, a 1ª Feira Inclusiva das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, unindo cultura e solidariedade. O evento será realizado das 17h às 22h, com comidas típicas, artesanato, dança e música de diferentes países. O evento é uma celebração cultural e social que envolve diversas comunidades, incluindo as colônias paraguaia, italiana, libanesa, boliviana, portuguesa e japonesa. Ao todo, 17 barracas estarão presentes, cada uma representando um país e oferecendo uma amostra autêntica de suas tradições e sabores.

Além de proporcionar uma imersão cultural, a festa tem um propósito solidário. As vendas realizadas durante o evento serão revertidas para a Associação das Nações Amigas e também para instituições como Pestalozzi, Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE) e Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS (AMA-MS). Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – Avenida Ricardo Brandão, 6560, de forma gratuita.

4ª Edição do “Sarau nos Trilhos – Atupark” – Piraputanga

Neste sábado (18), o projeto “Sarau no Trilho” e a Atupark (Associação do Desenvolvimento do Turismo da Estrada Parque Piraputanga), recebem a banda Lizard Rock, de forma gratuita. O evento, que está em sua 4ª edição acontece mensalmente na Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana.

“Lizard Rock” é uma renomada banda de rock e pop rock sul-matogrossense com um

repertório de rock e pop rock nacional e internacional e flashback que vai desde Legião Urbana e Bando Velho Jack até Bon Jovi e Steppenwolf, agradando a todos que prestigiam o evento que acontece na plataforma da estação. Num ambiente familiar, rico em cultura e

descontraído, cada um traz sua cadeira ou esteira, seu cooler ou sua garrafa de vinho, ou

simplesmente um sorriso estampado no rosto para passar o tempo apreciando os arredores de um espaço absolutamente especial e histórico.

O “Sarau nos Trilhos – Atupark” acontece todos os meses e nasceu da necessidade da

associação em criar um evento voltado para famílias da comunidade e visitantes para

apreciarem artistas regionais com repertórios diversificados na Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga, um espaço mágico e histórico que também serve como sede da Atupark.

No Pelo 360º

Esse sábado será de agito em Campo Grande, com o Festival No Pelo 360, com grandes shows de artistas nacionais da música sertaneja e eletrônica: Maiara e Maraisa, Hugo e Guilherme, VH e Alexandre e DJ Larissa Lahw, tudo no Bosque dos Ipês. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Brasil Ticket, a partir de R$ 80, 00 a meia-entrada.

DOMINGO (19)

Ballroom Vogue Ball

Não tem programação para domingo? Que tal participar de um BallRoom com tema colegial? É hora de voltar no tempo e reviver os melhores momentos do colegial na noite mais vogue do ano! Apresentando a Le Cinq Université Vogue Ball, um evento que promete reunir glamour, arte e extravagância no bar Uatahell, no dia 19 de maio. Com oito categorias emocionantes, esta ball desafia você a explorar sua criatividade e personalidade, inspirada nos personagens mais icônicos do cinema, arte pop, quadrinhos e mangás. Mas antes de colocar o uniforme, garanta seu ingresso! A entrada antecipada está disponível por apenas R$5, enquanto na hora do evento será R$10.

Saraguá Beneficente – Ajuda para o RS

Prepare-se para uma noite repleta de talento e solidariedade, com a participação de diversos artistas incríveis da dança, música, teatro, artes visuais e muito mais com o Sarau Saraguá do Capivas. O Saraguá está de volta, e desta vez com um propósito ainda mais nobre: apoiar a população do Rio Grande do Sul em um momento de extrema necessidade. Todo o valor arrecadado através dos ingressos será destinado às comunidades que precisam de ajuda no RS. O Capivas está localizado na R. Pedro Celestino, 1079 e a entrada é R$ 5 que será convertido em doações para o Rio Grande do Sul.

Workshop de dança

Nos dias 18 e 19 de maio, o Armazém Cultural acontecerá o projeto “Treino da Raba”. Conduzido por Lívia Lopes, dançarina e professora de dança, e com a participação de quatro dançarinas, de diferentes regiões do Brasil. O evento promete desbloquear o potencial do quadril e inspirar a autoestima através da dança. O Treino da Raba é mais do que apenas uma série de workshops de dança. É um convite para desbloquear o potencial do quadril, explorar movimentos que vão além das barreiras físicas e sociais, e, acima de tudo, celebrar a diversidade em todas as suas formas. Entre as instrutoras que irão ministrar as quatro aulas dentro dos dois dias propostos, destaca-se Briê de Recife, que traz consigo a energia contagiante do Twerk, uma dança ancestral que tem suas raízes na cultura africana. As aulas serão de Twerk, Floor Twerk, Dancehall e Funk (passinho) nos Horários: Aula 01: 10h ao 12h, aula 02: 14h as 16h, aula 03: 16h15 as 18h15 e aula 04: 18h30 as 20h30.

Feira Bosque da Paz

A tradicional Feira do Bosque da Paz realiza edição Pet Friendly neste domingo, para quem não quer sair e deixar o filho de quatro patas em casa. O evento também conta com muita gastronomia, música, artesanato e moda sustentável. Haverá espaço saúde, com aula de yoga, a partir das 9h30 e aula de fitdance às 13h30. Às 10h, a cantora Ana Cabral; às 11h Guga Borba e às 13h o cantor Kupim faz show no palco principal. A Feira Bosque da Paz é das 9h às 15h, na rua Kame Takaiassu com rua das Folhagens, Carandá Bosque.

Praça do Preto Velho

Neste domingo, das 13h às 19h, a Praça do Preto Velho comemora 29 anos de sua criação, com programação diversa. Às 13h haverá louvação ao Exu-Babá Gaeta, às 14h, agradecimentos e entrega de troféu “Comemoração dos 29 anos da Praça do Preto Velho. Durante o dia todo, também ocorrem apresentações musicais com Capoeira do Mato, Umoja, Canjas, Karla Coronel e Banda e Princesa Preta.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram