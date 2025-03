Bloco EITA! leva folia às ruas da Capital no Enterro dos Ossos

Evento gratuito acontece no sábado (8) no Monumento Maria Fumaça e encerra oficialmente o Carnaval 2025 em Campo Grande

O Carnaval 2025 ainda não acabou para os foliões de Campo Grande. No próximo sábado (8), a partir das 16h, o Bloco EITA! volta às ruas para celebrar o tradicional Enterro dos Ossos no Monumento Maria Fumaça, localizado na esquina da rua Calógeras com a avenida Mato Grosso. O evento gratuito promete reunir música, fantasia e muita animação para encerrar a folia em grande estilo.

No segundo ano de existência, o bloco reafirma sua proposta de ocupar espaços públicos e fortalecer a cultura carnavalesca da cidade, se inspirando nas festas de rua da Bahia e de Pernambuco. O grande destaque da festa é a Charanga do EITA!, uma banda de sopro e percussão que conduz os foliões ao som de ritmos tradicionais do Carnaval brasileiro. Além disso, a programação musical traz os DJs TGB e Gikka, além da banda formada por Silveira, Karla Coronel e Dovalle, garantindo um repertório cheio de brasilidades.

Criado pelos produtores Juliana Benitez, Aly Ladislau, Assis Goulart e Leo Busanello, o bloco busca valorizar os artistas regionais e proporcionar eventos acessíveis e cheios de identidade. A expectativa é de que o Enterro dos Ossos reúna um grande público na região central da cidade, mantendo viva a tradição carnavalesca local.

A festa é aberta a todos e os organizadores incentivam o público a comparecer fantasiado para aproveitar a celebração.

