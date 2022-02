Bloco Capivara Blasé traz novo formato de carnaval para curtir durante 5 dias

O carnaval é uma festividade que simboliza amizade, paixão e liberdade. A alegria e a criatividade ganham ainda mais espaço na celebração democrática, que abraça de crianças a idosos que estejam dispostos a se divertir. Com a mudança do cotidiano há mais de dois anos, em razão da pandemia de COVID-19, o evento, que em 2021 não ocorreu, volta a ganhar espaço em 2022, adequado à nova realidade.

O Capivara Blasé, maior bloco de carnaval de Mato Grosso do Sul, inovou e, para não deixar seu bando sem folia, realiza o evento em novo formato. A festa começa hoje e vai até a terça-feira, 1° de março, e a animação é garantida no espaço Casa na Árvore, com mix de ritmos que prometem a melhor diversão típica do carnaval, com Chokito, Sampri, Bateria da Vila Carvalho, Projeto Kzulo, Koisabamba, Gaga Funkeira e LadyAfroo.

“O carnaval de 2022 é uma exceção a tudo que entendemos como a maior festa popular do mundo. Ainda devido a pandemia, não poderemos realizar a festa que arrasta multidões com o bloco na rua, como o público gosta tanto e por isso, adequamos a esta nova realidade, em um formato menor, em espaço aberto, porém, com limitação de público, mas com toda alegria que o período transmite”, relata o organizador do evento, Vitor Samudio.

Definida como uma banda de rock latina-pantaneira, o Projeto Kzulo promete um show repleto de misturas e muita animação, passeando pelos sucessos de vários carnavais até chegar aos sons mais contemporâneos. “Nosso intuito é transportar a galera para lugares como Salvador, Maranhão, Ceará e Pernambuco por meio da música”, revela o baixista da banda, Ricardo Lourenço. Pisadinha, funk, hits de carnaval, axé, brega e muita performance. Esse será o show da DJ LadyAfroo, que promete sets especiais durante sua apresentação. “Me sinto privilegiada em fazer parte do Capivara Blasé. Vai ser um show especial, com set repleto de magia do carnaval”, diz a DJ

A organização do evento destaca que, por medidas de segurança, é importante a comprovação de vacinação contra a COVID-19 para participar do evento.

SERVIÇO: Ingressos comprados antecipados, pelo Sympla, com o passaporte especial válido para os cinco dias de evento, custam R$ 99. Já o ingresso individual é R$ 25 por dia de evento. Mais informações e link de vendas dos ingressos na bio do Instagram @capivarablase ou pelo link: https://bit.ly/3mBr5e8. A Casa na Árvore está localizada na Avenida Capital, 100, em Campo Grande (MS).

Programação

Sexta-feira (25) às 20h

Chokito

Koisabamba

DJ LadyAfroo

Sábado (26) às 17h30

Sampri

Bateria Vila Carvalho

Koisabamba

Gaga Funkeira

Domingo (27) às 17h30

Koisabamba

Chokito

DJ LadyAfroo

Segunda-feira (28) às 20h

Sampri

Bateria Vila Carvalho

Projeto Kzulo

Terça-feira (1° de março) às 17h30

Chokito

Sampri

Gaga Funkeira

(Marcelo Rezende)