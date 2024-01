Bloco Calcinha Molhada realiza hoje treinamento “Não é Não”

Bloco Calcinha Molhada realiza hoje (23) treinamento por um Carnaval sem assédio e com mais respeito e conscientização

Com cores vibrantes, banhos de purpurina e mistura de ritmos, o Carnaval conquista apaixonados de todas as idades. Em Campo Grande são mais de dez blocos ocupando os espaços da Capital com muito festejo. Ocupar as ruas, contudo, com um bloco de carnaval vai além da alegria é, também, um ato político. Assim nasce, da folia a reivindicação, o bloco Calcinha Molhada. Do desejo consciente de ocupar o espaço público e de criar um ambiente onde o assédio e o desrespeito não impeçam a alegria. Com esse propósito, hoje (23), o Calcinha Molhada realiza o Treinamento “Não é Não!” para blocos de Carnaval de rua. Das 18h30 às 20h30, no Espaço Capivas Cervejaria.

“Somos um bloco de carnaval de rua em Campo Grande/MS, fundado e organizado por mulheres, que carrega o estandarte da liberdade, da diversão e de um #CarnavalSemAssédio com muito amor e respeito, ocupando os espaços públicos da nossa cidade”, assim o bloco foi descrito pela arquiteta e organizadora Raína Meneses.

Com a intenção de propagar a informação e capacitar, os organizadores dos Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande, o Calcinha Molhada, realiza um treinamento com a psicóloga Tatiana Samper, hoje (23), no espaço Capivas Cervejaria. A programação do evento envolve desde protocolos para prevenção e enfrentamento ao assédio, bem como os órgãos que integram a rede de atendimento e características da Lei ‘Não é Não!’, sancionada pelo Governo Federal em dezembro de 2023.

“No evento, os participantes aprenderão sobre o que é assédio e outros tipos de violência contra as mulheres em espaços de lazer”, disse a psicóloga e também organizadora do bloco Camila Schneider. Além disso, produzir um evento no qual se pode suscitar uma sociedade mais segura e respeitosa durante a folia e fora dela, é o que impulsiona as organizadoras, cada vez mais, a seguir com tais reivindicações, acrescenta a psicóloga. “Sabemos que o índice de violência contra as mulheres em nosso país é alto e normalizado em muitos espaços da nossa sociedade, poder falar sobre isso abertamente como uma das formas de contribuir para a construção de um futuro mais seguro é o que motivou o treinamento”, explicou Camila.

Protocolo “Não é não”

Destacando princípios como respeito ao relato da vítima, assim como a preservação da dignidade, intimidade e integridade física e psicológica, o protocolo ‘Não é Não’ é oriundo da Lei n. 14.786. Sancionada em dezembro de 2023, a Lei implementa ações em ambientes de casas noturnas, boates, espetáculos musicais realizados em locais fechados e em shows, com venda de bebida alcoólica. Com a adesão ao treinamento, a bióloga e também fundadora do bloco Calcinha Molhada, Renata Dias, gera expectativas de um futuro mais respeitoso e digno para as mulheres em momentos de lazer.

“Foi perceptível um maior comprometimento dos estabelecimentos e poder público após a lei. Uma prova disso é o interesse destes na participação do treinamento em que estamos envolvidas. Por isso, acreditamos que com o passar do tempo a lei sancionada contribuirá e muito no combate às agressões sexuais e violências machistas em espaços de lazer da cidade, como bares, principalmente por envolver o setor privado nessa luta”, afirmou.

Bloco e requalificação

O Bloco Calcinha Molhada, fundado por mulheres, existe há sete anos, promovendo em diversos espaços da Capital a importância de eventos culturais seguros para mulheres e crianças. A primeira ocupação do bloco, promovendo o carnaval de rua, foi em 2016 na praça Aquidauana. Com apenas uma semana de divulgação, esse primeiro grito de carnaval dado pelas meninas angariou cerca de mil pessoas para a praça, segundo Raína.

O sucesso do evento é consequência do perfil democrático e contestador que o bloco levanta como bandeira, explicou a organizadora.

“Nascemos da vontade de fazer um carnaval em que as mulheres possam se divertir sem se preocupar com qualquer tipo de violência. Para serem donas de seus corpos, suas roupas, suas danças e suas regras. Além disso, um espaço seguro para mulheres, acaba se tornando um espaço acolhedor também para o público LGBTQIA+ e outras faixas etárias. Todos os nossos eventos começam com o Fraldinha, uma programação voltada para família, com recreação infantil e espaço acessível. No Calcinha, todes são bem-vindes, mas machistas não passarão”, enfatizou. Ainda, conhecido por realizar seus eventos na Praça Aquidauana, o Calcinha Molhada, em 2024, promoveu uma requalificação da praça. Com duas artistas locais, Gabi Bonifácio e Tita, que comandaram a ação, o grupo trouxe novos tons ao espaço. Buscando, assim, florear em alegria e qualidade a praça, conforme explicou Raína.

Por Ana Cavalcante

