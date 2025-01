Uso de drones para eventos artísticos é foco de oficina no Santa Fé

Iniciativa foi contemplada pelo Ministério da Cultura através da Lei Paulo Gustavo

Começou ontem (27) e vai até esta sexta-feira (31), a oficina ‘Altos Voos MS: Explorando Drones na Arte’, no bairro Santa Fé. A oficina, com carga horária de 20 horas, é realizada no Studio Ziggy Records, das 16h às 20h. A iniciativa, totalmente gratuita e presencial, foi contemplada pelo Ministério da Cultura por editais de fomento da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), através do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e da Setesc (Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Cultura) e visa capacitar profissionais e iniciantes no uso de drones, especialmente no contexto artístico, cultural e audiovisual no Estado.

A oficina aborda desde a introdução ao universo dos drones até questões práticas, como técnicas de movimentação de câmera e edição de imagens. Além disso, serão discutidos os impactos da pandemia no setor cultural, as leis de incentivo à cultura Aldir Blanc e Paulo Gustavo e a relação entre Economia Criativa e novas tecnologias, pela socióloga e ativista Karla Melo. Ao todo, 30 participantes terão a oportunidade de explorar esta ferramenta que está transformando a forma como registramos e experienciamos momentos artísticos.

Entre os destaques do projeto estão palestras com profissionais experientes que atuam em eventos artísticos, musicais e também na segurança pública. Esses especialistas compartilharão suas vivências e alertarão sobre os riscos associados ao uso recreativo de drones, como acidentes em grandes públicos, estruturas e riscos para a aviação.

A oficina também inclui uma aula prática no último dia, no Parque das Nações Indígenas, onde os participantes poderão assistir demonstrações feitas pelos instrutores. Importante ressaltar que a formação é introdutória e de caráter educativo, não habilitando para a operação profissional de drones.

A iniciativa é liderada pelo produtor cultural Reginaldo Castelão (B Negão), profissional com 27 anos de experiência em produção artística no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a demanda crescente pelo uso de drones na área audiovisual e a necessidade de formação técnica segura motivaram a criação do projeto.

“A oficina foi pensada para atender tanto quem está começando quanto profissionais que já atuam no setor cultural. Nosso objetivo é evitar acidentes e capacitar os participantes para utilizar drones de maneira segura e criativa, explorando as possibilidades que essa tecnologia traz para a arte”, destaca B Negão.

A oficina contará com estrutura completa, incluindo intérprete de Libras, material didático, lanche e Certificado especial que reforça o caráter educativo da formação. As vagas foram direcionadas para jovens a partir de 16 anos e contemplaram diferentes públicos, com 10% reservados para pessoas LGBTQIAPN+, idosas, negras, indígenas e com deficiência.

“A procura foi muito acima do esperado, o que demonstra ser uma necessidade latente oferecer oportunidades como essa. Profissionais da capital e interior do ramo imobiliário, turismo de aventura, área ambiental, cinema, então esperamos dar continuidade e expandir o projeto para novos públicos, e o apoio do Governo do Estado foi fundamental para isso acontecer”, afirma o produtor.

Para mais informações sobre o projeto: [email protected] (67) 9811-73478 B Negão e @fundacaodeculturams.