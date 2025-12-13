Bioparque Pantanal: programação especial de fim de ano terá Papai Noel Mergulhador

O Bioparque Pantanal preparou uma programação especial de Natal para encantar famílias e visitantes de todas as idades. Nos dias 23 e 24 de dezembro, às 10h, o público poderá acompanhar a apresentação do Papai Noel Mergulhador, uma das atrações mais aguardadas do período. A ação promete surpreender quem estiver no atrativo, unindo magia, educação ambiental e contato direto com a biodiversidade.

Para o dia 24 de dezembro, o Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30, garantindo que o público possa aproveitar a véspera de Natal com uma experiência única em um dos maiores complexos de água doce do mundo. O último horário de entrada será até 13h30.

Além da programação natalina, o Bioparque informa que não haverá visitação nos dias 25/12 e 31/12. De 1º a 7 de janeiro de 2026, o empreendimento também não abrirá, este período será dedicado a manutenções internas essenciais para garantir a segurança dos visitantes e o bem-estar animal. As atividades serão retomadas no dia 8 de janeiro.

Reconhecido pela estrutura moderna e pelo compromisso com a educação, inclusão e conservação ambiental, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 1 milhão de visitantes desde sua inauguração, em março de 2022, consolidando-se como referência em turismo científico, inclusivo, sustentável e contemplativo.

A visita ao Bioparque Pantanal é gratuita, e o agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.