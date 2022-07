Bilionária Lily Safra morre aos 87 anos

Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo, morreu neste sábado (9) em Genebra, na Suíça, aos 87 anos, informou a Fundação Edmond J. Safra, da qual Lily era presidente.

A causa da morte não foi informada. O funeral será realizado nesta segunda-feira (11), também em Genebra.

A informação sobre foi publicada primeiro pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Lily foi casada durante 23 anos com o banqueiro Edmond Safra, que morreu em 1999, em um incêndio criminoso no apartamento em que morava, em Montecarlo. Ela conseguiu escapar do imóvel. O enfermeiro da família foi responsabilizado pelo crime.

Dedicada à filantropia através da fundação Edmond J. Safra, dirigida por ela desde a morte do marido, Lily tinha patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (R$ 6,9 bilhões).

Segundo a revista Forbes, ela ocupava a 12º posição na lista das mulheres brasileiras mais ricas do mundo em 2021.

Nascida em Porto Alegre, sua fortuna é atribuída às heranças de seus casamentos. Ela também foi casada com Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio. Monteverde cometeu suicídio em 1969.

A fundação Edmond J. Safra é dedicada a projetos relacionados à educação, ciência e medicina, religião, cultura e ajuda humanitária em mais de 40 países. Veja a nota da fundação:

Com profunda tristeza, a Fundação Edmond J. Safra lamenta a perda de sua Presidente, Sra. Lily Safra.

A Sra. Safra faleceu no sábado, 9 de julho, em Genebra, cercada por familiares e amigos.

Por mais de vinte anos, a Sra. Safra sustentou fielmente o legado filantrópico de seu amado marido Edmond, prestando apoio a centenas de organizações em todo o mundo.

A Fundação será sempre guiada pelos valores e tradições que o Sr. e a Sra. Safra personificaram.

A Sra. Safra deixa filhos, netos e bisnetos, a quem sempre foi muito devota.

FOLHAPRESS