Biblioteca pública da Capital oferece atividades até sábado

De cinema a pintura, programação é gratuita e para toda criançada

Período de férias e as crianças estão daquele jeito: agitadas e hiperativas. Pensando nisso, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim oferece o projeto ‘Férias na Biblioteca’, com uma semana de atividades lúdicas e educativas para os pequenos, oferecidas durante o recesso escolar. A programação começou na segunda-feira (21) e irá até o sábado (26), no Memorial da Cultura e Cidadania Apolonio de Carvalho.

No início da semana os participantes realizaram uma oficina de pintura e desenho com o artista visual Fabrício Martins da Silva e uma sessão especial de cinema no MIS (Museu da Imagem e do Som).

Conforme o coordenador da biblioteca, Aparecido Melchíades, um dos objetivos do projeto é atrair mais crianças para o espaço público. “Sempre gostamos de organizar esse evento porque ele atrai mais a criançada para a biblioteca, além dos pais, e assim interage mais, as crianças ficam mais à vontade e sempre aprende alguma coisa. Hoje mesmo é oficina de pintura e a gente pode observar a alegria das crianças, é uma coisa muito gratificante de se ver. Tem cinema também no MIS, é uma programação bem interessante, para que as crianças se tornem mais frequentes, frequentadoras da biblioteca”.

Para o coordenador do Museu da Imagem e do Som, Márcio Veiga, o projeto é uma oportunidade de as crianças terem outras experiências visitando o Memorial da Cultura. “O período de férias é um período muito especial, em que as crianças têm oportunidade de sair da rotina educativa, das escolas, para poder ter outras experiências”, comenta.

“E o Memorial da Cultura, além da oportunidade de ter uma biblioteca muito bem aparelhada, que é a Isaías Paim e o Museu da Imagem do Som, tem esse potencial de oferecer essas experiências novas para essas crianças, tanto na questão da visitação, a questão do acesso ao acervo, tanto bibliográfico quanto ao acervo museográfico que nós temos aqui, é uma maneira dessas crianças terem outras oportunidades, outras experiências que vão levar para o resto da vida, sair um pouco da rotina e entrar numa rotina, mas com a perspectiva mais educativa”, completa.

Brincar e aprender

O ministrante da oficina de desenho e pintura, o artista visual Fabrício Martins da Silva, utilizou uma abordagem básica de desenhos com formas básicas. “Eu acredito que eles vão entender bem para eles conseguirem desenvolver isso. Como eles forem aprimorando, eles vão desenvolver bem, porque são formas básicas e tem como fazer vários tipos de desenhos com formas básicas. Para mim é ótimo, porque quando a gente estimula a criatividade da criança, seja por desenho, por leitura, ou qualquer forma, a gente está estimulando ela a exercer e a funcionalidade da criatividade dela, a ajuda a aprimorar a coordenação motora e vários outros tipos de coisa que vão ajudar elas futuramente”.

O contador Gilson Cabral trouxe seus filhos Guilherme, de 7 anos, e Gustavo, de 5, para participar das atividades na Biblioteca, e viu no projeto uma oportunidade de tirar os filhos de frente da frente das telas. “É super importante porque eles ficariam muito assistindo vídeos, filmes, né? Então, pelo menos traz alguém para atividades lúdicas, se envolver com outras crianças, para distrair um pouco, pelo menos”.

“Minha filha é uma criança que se interessa muito por pintura, por artes em geral e ela é uma criança muito artística e por conta das férias, uma opção de fazer algumas atividades diferentes agora nas férias”, relatou a publicitária Naísa Tonon.

Para todos

A inclusão também faz parte do projeto ‘Férias na Biblioteca’, tanto cultural quanto social. Vinda da Venezuela há dois anos e meio, Sheila Kimberley Korsard Izquierda está sempre a procura de atividades complementares para as filhas, Ahisamar, de 11 anos e Alahia Isabela, de 7, durante as férias.

“Eu sempre, em férias escolares, eu procuro a maneira de trazer elas às atividades recreativas que oferecem para as crianças. Eu passei procurando, pesquisando o Google, olhando as notícias nos canais, para procurar ler as atividades recreativas para que não fique só com vídeo, tela e na casa”.

O psicólogo Carlos Henrique de Oliveira Prado trabalha no Lar Vovó Miloca, que acolhe crianças pelo poder judiciário, que sofreram algum tipo de negligência pelas famílias. “Elas estão conosco até que elas possam retornar para sua família de origem ou que possam ir para a família adotiva. Elas estão de férias e é um momento para elas se divertirem, experimentarem novas experiências, estarem com outras crianças também interagindo, acho muito bom”.

Serviço: O projeto será realizado até o sábado (26), sempre das 14h às 17h, no prédio do Memorial da Cultura e Cidadania Apolonio de Carvalho, em Campo Grande–MS. Na quarta-feira (23) haverá uma Oficina de Cinema no MIS; na quinta-feira (24) será o dia da contação de histórias e exibição dos trabalhos da oficina de cinema; na sexta-feira (25), as crianças terão uma tarde de games e exibição de filme e no sábado (26), elas poderão brincar com brinquedos infláveis na lateral da Biblioteca e assistir a uma apresentação de teatro. As atividades são todas gratuitas.

Por Carolina Rampi