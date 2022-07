Beca Rodrigues e Dany Cristinne apresentam show na Quinta Cultural

A edição da Quinta Cultural desta quarta-feira (14) contará com a apresentação de duas artistas. O evento organizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) ocorrerá às 19h e será aberta ao público.

Dany Cristinne iniciou sua carreira em 2014, a artista que começou cantando músicas do MPB ao pop acabou migrando de gênero virando uma vocalista de uma banda de rock.

Durante a pandemia a artista mudou seu estilo musical, focando na carreira autoral e com o foco no gênero pop. A cantora conta com quatro singles nas principais plataformas de streming, com planos para gravar um show ao vivo e um EP durante este ano.

Beca Rodrigues também estará presente nesta Quinta Cultural apresentando seu show “Beca & Gaia Arte”. A cantora que cresceu profissionalmente no Mato Grosso do Sul fará sua apresentação com músicas do gênero MPB compostas exclusivamente por mulheres.

Beca e Dany se apresentarão a partir das 19h próximo da lanchonete da Praça dos Imigrantes. A Quinta Cultural acontece durante toda a semanas na Praça do Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 65, esquina com a Rua Joaquim Murtinho.

