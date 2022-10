Bêbados Habilidosos realizam show com Paulão da Velhas Virgens neste sábado

Gig vai trazer sucessos das duas bandas, para alegria dos fãs saudosos de Renato Fernandes

No próximo sábado (15), os Bêbados Habilidosos e o Paulão, vocalista e compositor da banda Velhas Virgens, prometem fazer o chão tremer em Campo Grande, em uma parceria que vai proporcionar um megashow onde os Bêbados Habilidosos, expoentes do blues na Capital, vão tocar, acompanhando Paulão em repertório do Velhas Virgens, a partir das 18h, no Sunset Growler, com abertura da banda Nitro.

A banda, que recentemente teve mudança em sua formação, agora conta com Felipe Saldanha, carinhosamente apelidado de “Vulgo Sal”, que substituiu o vocalista anterior, Alvaro Vasques. Roni Espíndola, que tem passagem pela JS Orquestra, está no contrabaixo; Rodrigo Queiroz, que já passou pela Cassino Boogie, na guitarra; Erik Artioli, ex-Foogha, na bateria; e o maestro Juba, da Méri Band, nos teclados.

Rodrigo Queiroz, membro fundador dos Bêbados Habilidosos, fala sobre as expectativas para o evento. “O Paulão é um grande artista, e temos uma história muito importante, ao longo da trajetória das bandas. E tem ainda participações de ex-Bêbados, mas isso é surpresa e a abertura da banda Nitro. A expectativa do show é grande. Faremos um espetáculo especial para os fãs.”

Rodrigo também ressalta como Sal, ou “Vulgo Sal”, trouxe identidade ao grupo, valorizando as origens dos Bêbados Habilidosos. “O modo como ele conduz a banda é o mesmo do Renato. Ele aponta sinais na hora de improvisar. Ele trouxe identidade para os ‘Bêbados’”, apontou o guitarrista.

Paulo de Carvalho, o Paulão, vocalista da Velhas Virgens, está empolgado em retornar à Capital para se apresentar com os Bêbados Habilidosos. Aliás, além de cantar músicas da banda capitaneada por Sal, ele ainda faz uma “gig” onde ele vai tocar músicas da Velhas com os Bêbados. Paulão falou sobre a alegria em tocar com velhos amigos. “O Bêbados Habilidosos é a banda da minha cabeceira, já hospedei os caras na minha casa, sou amigo dos ex-integrantes, sou fanático pelo trabalho do Renato Fernandes, que foi ‘o cara’.”

Sobre a nova formação, o cantor da Velhas mandou o seu recado. “Alguém tem de continuar com esse trampo, apesar da morte do Renato, é um orgulho para mim, fazer uma participação no show deles. Vai ser uma festa bonita em Campo Grande e vamos lembrar muito o talento e a genialidade do Renato Fernandes e vamos tocar rock’n’roll em português. Que orgulho!”, apontou Paulão.

Para “Vulgo Sal”, como o novo frontman dos Bêbados é chamado na banda, a apresentação será pautada por boa música e pelo compromisso em levar aos fãs as boas vibrações e a obra de Renato Fernandes. “Será uma grande produção, a gente espera o melhor dessa noite. A repercussão do público tem sido a melhor. Tem um público cativo, além de muitos amigo. A gente espera agora conseguir expandir ainda mais esse público”, finaliza “Vulgo Sal”, que toca na noite desde os 17 anos, época em que conheceu o som dos Bêbados. Ele também cantou com a Codinome Winchester e segue em outros trabalhos paralelos.

Sobre a banda

Considerados os precursores do blues do Estado de Mato Grosso do Sul, os Bêbados Habilidosos iniciaram atividade em 1995. A principal referência sempre foi o blues, gênero musical nascido às margens do Rio Mississípi, porém o samba de raiz também exerceu forte influência na música de Renato Fernandes, falecido vocalista, fundador e compositor do grupo.

Com apresentações em importantes festivais de jazz e blues em Mato Grosso do Sul e em outros estados, a consagração chegou em 2008, com a inclusão de duas canções da banda na trilha sonora do filme “Nossa Vida Não Cabe Num Opala”, do diretor Reinaldo Pinheiro. Em 2011, Renato Fernandes foi homenageado no documentário “Ele é o Blues”, produzido e dirigido por Kleomar Carneiro e Vinícius Bazenga. Os Bêbados seguem em atividade levando o melhor do blues e rock’n’roll para seus fãs.

SERVIÇO: Os Bêbados Habilidosos, com Paulão, vocalista da banda Velhas Virgens, realizam show neste sábado (15), a partir das 18h, no Sunset Growler. A abertura fica por conta da banda Nitro. O Sunset Growler fica na Av. Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira. Vendas por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/showpaulao-velhas-virgens-e-bebadoshabilidosos-3-lote/1726481/.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

