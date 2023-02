BBB 23: Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio se enfrentam em novo paredão

O Paredão deste domingo (26) no BBB 23 (Big Brother Brasil), foi no modo turbo. A Líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio. Durante a votação da casa, houve um empate entre Aline Wirley e Cezar Black e a Líder precisou desempatar. A atriz, então, colocou o enfermeiro no Paredão.

Cara de Sapato já estava emparedado, pois Sarah Aline atendeu o Big Fone e indicou o lutador. Key Alves também estava emparedada, pois foi indicada por MC Guimê no Castigo do Monstro.

Em uma Prova Bate-Volta acirrada e emocionante, a jogadora de vôlei se salvou, da qual também participaram Cara de Sapato e Cezar Black. Sendo assim, o paredão terminou formado com Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio.

Semana turbo

O reality esta na Semana Turbo, que resultou na eliminação de Gustavo, no sábado (25). Também no sábado o Big Fone tocou, e a participante Sarah Aline atendeu, ganhando a imunidade e o poder de indicação, o que resultou no lutador Cara de Sapato como o primeiro emparedado.