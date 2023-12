Batalha de Bandas acontece com 10 bandas finalistas na competição

Hoje, a partir das 19h, o Barcelona Pub, antigo Bar Fly, conhecido como o berço do rock em Campo Grande, será palco da nona edição do Batalha de Bandas, o mais prestigiado festival de música autoral sul-mato-grossense. Desde sua estreia, em 2014, o evento tem desempenhado um papel fundamental no cenário musical regional, especialmente no universo do rock.

Ao longo dos anos, mais de 100 bandas sul-mato-grossenses tiveram a oportunidade de se apresentar nos palcos do Batalha de Bandas. Nesta edição, participam as bandas Impossíveis, A Insana Corte, The Luanna (Dourados), Ruschel, Vosmecê, Frenezi, Coletivo Casanova, Blackpool Bravo, Meio e Silveira que foram cuidadosamente escolhidas entre os inscritos pelo comitê de avaliação. Durante a grande final, no sábado, uma banca de jurados, composta por especialistas em música, avaliará suas performances nos quesitos Composição, Performance, Execução e Letra.

DoValle, cantor e compositor que conquistou o primeiro lugar na edição de 2021, conta que participar do festival foi um marco em sua carreira: “Foi uma experiência incrível, guardo o troféu aqui comigo, com muito orgulho. A importância do Batalha de Bandas na minha carreira foi a oportunidade de ter a experiência no geral, de se organizar para um festival. Além disso, foi uma oportunidade de entrar num estúdio e gravar a música, que foi o prêmio que recebemos. Essa oportunidade, de gravar um DVD, sem dúvida abre um leque de oportunidades, a gente vê os nossos sonhos se concretizarem”.

Em 2023, o vencedor do Batalha de Bandas terá o privilégio de gravar um DVD contendo quatro músicas autorais. O segundo colocado e a banda escolhida pelo público receberão a gravação de um single, cada. Já o terceiro lugar ganhará a gravação de um clipe musical.

A grande final contará com a abertura da banda Outra Terra e encerramento da Hollywood Cowboys, e a expectativa da organização é que pelo menos 700 pessoas prestigiem o festival. O ingresso, na hora, custará R$ 30, mas as bandas finalistas estão vendendo a preço promocional. Juntamente com o ingresso, a organização pede 1 kg de alimento não perecível para doação a entidades filantrópicas.

SERVIÇO: Batalha de Bandas 2023, dia 16/12/23, às 19 horas, no Barcelona Pub, na rua José Eduardo Rolim, 201, Chácara Cachoeira. Ingressos à venda no local ou antecipadamente, com as bandas participantes. Para mais informações e atualizações sobre o Batalha de Bandas, acesse https://www.instagram.com/batalhadebandas.

