Banda Planta & Raiz comemora 25 anos

O grupo de reggae Planta & Raiz promoveu uma sequência de lançamentos que se iniciou em outubro de 2022 e culmina agora com a chegada do álbum “Acústico Planta & Raiz”, que traz parcerias de peso como Armandinho, Vitor Kley e Maneva. O show foi captado na casa de shows Audio SP em julho do ano passado, em parceria com o Estúdio Orpheus, e está disponível em todas as plataformas digitais.

Para falar um pouco sobre o novo trabalho, o vocalista Zeider Pires conversou com o jornal O Estado, e sobre Campo Grande, afirmou: “Então, a gente já tocou em Campo Grande, sim, e em todos os shows que a gente fez aí, foi muito legal! A galera gosta de reggae e é meio carente aí, já que o sertanejo é um estilo que domina a região, né? Quando o reggae chega, chega com muita força, e para suprir essa carência da galera, que está querendo um estilo diferente. E o reggae é positividade, luz, festa, vida, família…”

Sobre o novo trabalho, o vocalista Zeider comenta que decidir entre os sucessos que entrariam no álbum não foi tarefa das mais fáceis. “Ao longo da nossa carreira temos muitos álbuns gravados, e compilar toda essa história em um único trabalho não foi fácil, acabamos chegando nesse número com 21 versões de clássicos da nossa carreira e oito faixas inéditas, todas pensadas e arranjadas pra serem tocadas no violão.”

Inéditas e Regravações

O álbum completo do show totaliza 29 canções, conforme nos conta Zeider e, entre inéditas e regravações, os holofotes ficam para as participações especiais do projeto: Vitor Kley, Maneva e Armandinho. A gravação movimentou o cenário do reggae e levou a Audio SP à sua lotação máxima, contando com convidados especiais que fazem parte da história do grupo.

O gaúcho Vitor Kley participa na inédita “A Ponta de Uma Estrela”, o Maneva, na voz inconfundível do vocalista Tales, entra no single “Eu Tive Um Sonho”, e Armandinho no pot-pourri “De Você Só Quero Amor/ Pra Poucos”. Sobre esses “feats”, o vocalista fala com carinho. “A escolha das participações veio pela amizade e admiração que temos pelos nossos irmãos da música”, afirma Zeider.

Além dessas participações, outras também tomaram lugar no palco, e certamente, vão mexer com o coração dos fãs: Ziedro e Laura, filhos de Zeider entraram em cena para emocionar.

Diferentemente do som dos álbuns de estúdio, o acústico oferece possibilidades de explorar outras sonoridades e, é claro, o Planta se permitiu experimentar. “A primeira diferença no show acústico é a presença dos violões em vez das guitarras, e de instrumentos que não são elétricos, como cordas (violino, viola e cello), e as músicas têm um arranjo diferente também.”

Chegar aos 25 anos de carreira com um grupo não é algo que se vê o tempo todo. Sobre essa trajetória e a inovação apresentada pelo grupo nesse período, Zeider vê vitórias. “Acredito que a grande inovação nesses 25 anos de carreira e toda a experiência que adquirimos em todo esse tempo na estrada, fazendo shows e também gravando e produzindo nos estúdios da vida, o sentimento é de vitória, pois, mesmo com as diferenças de cada integrante, temos a convicção de que o nosso amor pela música venceu.”

O show completo tem mais de 2 horas de duração e poderá ser conferido também no YouTube.

Em 2023

O Planta esteve presente no Lollapalooza 2022 ao lado de grandes nomes internacionais como Foo Fighters e Alesso, e, em 2023, a banda está, novamente, no line-up do festival. “Tocar no Lollapalooza, com certeza, é uma coroação da nossa história, ainda mais sendo a primeira banda de reggae a tocar no festival, algo que nos dá muito orgulho da nossa trajetória, e com certeza foi uma das melhores notícias da vida, motivo de celebração total!”

Neste ano, além do Lollapalooza, o Planta & Raiz tem muita coisa pela frente, e a agenda de shows para 2023 começa a se desenhar. “Fora o Lolla, temos os shows acústicos que estão dando boa repercussão nos Sescs.”

Pires ainda conta que a banda participa do Kaya Reggae Festival, com atrações internacionais. “Vou colocar na agenda agora, pois acabamos de confirmar também a nossa presença no Festival Encontro das Tribos, edição Circus, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de maio, com público estimado em 40 mil pessoas, no Anhembi, em São Paulo.”

Sobre a banda

Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o Planta & Raiz é uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro, ajudando a abrir espaço para dezenas de grupos que vieram depois.

Com 25 anos de estrada, a banda é dona de diversos hits como “Com Certeza”, “Dois Passos do Paraíso”, “Oh, Chuva”, “Aquele Lugar”, “Gueto do Universo/Dias de Luta, Dias de Glória” (com participação especial de Chorão – Charlie Brown Jr.), entre outros. O último álbum de estúdio da banda, “Exército Delirante”, produzido por Daniel Ganjaman, com participações especiais de Haikaiss e Oriente, rendeu uma turnê homônima que passou por 15 estados, mais de 100 cidades e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows.

O álbum acústico chega para coroar 25 anos de jornada musical em que o público fiel tornou o grupo um dos mais longevos da história do reggae brasileiro.

“É difícil vermos bandas do mainstream se denominando como sendo de reggae, apesar da maioria das bandas terem o reggae como influência, a consolidação do público se dá pela identificação da mensagem, o povo precisando justiça, paz, amor e liberdade. E o lance de estar sempre lançando tem a ver com essa vontade de continuar nos comunicando com a galera e conectando as gerações, a cultura só se mantém viva quando passada de geração a geração, é assim que a gente entende e segue cumprindo nossa missão”, conclui Zeider.

Sobre o Estúdio Orpheus

O Estúdio Orpheus, em SP, é reconhecido no mercado musical por sua excelência e qualidade, e ganhou notoriedade por trabalhos como os feitos com os artistas Léo Maia, Thiaguinho, Alexandre Pires, Luciana Mello, Banda Malta, Walmir Borges, entre outros, e se tornou parceiro do projeto Acústico Planta & Raiz 2022, estando envolvido em todas fases desse projeto, desde a concepção, gravação, distribuição e marketing.

Para assistir ao DVD “Acústico Planta & Raiz”, acesse: https://www. youtube.com/@PlantaOficial/. Você também pode ouvir o DVD neste link: https://onerpm.link/Acustico-ShowCompleto/.

