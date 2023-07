Banda IRA em Campo Grande

Um dos maiores grupos nacional promete show no domingo de muito rock, na praça do Rádio, em Campo Grande

A banda paulistana que mantém seu lugar de honra na galeria do rock nacional chega a Campo Grande amanhã (9), para um show em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Em entrevista ao jornal O Estado, a banda Ira! promete realizar um show que vem rodando o país com muito sucesso, já que não se apresentam na Capital sul-mato-grossense há alguns anos. Prestes a completar 42 anos de carreira, a banda entrega, em seus shows, grandes espetáculos, onde a vibração e a emoção se afloram com uma entrega ímpar, muita energia e muitos clássicos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você”, “Eu Quero Sempre Mais”, entre outros. A banda Ira! é composta pelos seus fundadores Edgar Scandurra (guitarrista) e Nasi (vocalista), além de Evaristo Pádua, na bateria e Johnny Boy, no baixo. A abertura do show deste domingo (9) ficará por conta do duo Filho dos Livres.

Show na Capital

O quarteto tem uma extensa proximidade geográfica, pois tem um público antenado em sua história e assim é com o público sul-mato-grossense. “Fazer show em Mato Grosso do Sul é muito legal, é um Estado que conhece muito o trabalho do Ira!. Nós temos uma proximidade geográfica muito grande, então o público é sempre muito atento as nossas músicas e nossa história. Estamos com uma boa expectativa, faz muitos anos que não tocamos em Campo Grande e vamos mostrar um show que vem rodando o Brasil, com muitos sucessos”, revelou a banda à reportagem do jornal O Estado.

A abertura do show da banda Ira! ficará sob o comando do duo sul-mato-grossense, Filho dos Livres, formado por Guga Borba (voz e vocal) e Guilherme Cruz (vocais e guitarras). O duo apresenta um legado de canções autorais românticas mesclando o poprock com ritmos ternários e folks. Inclusive Guilherme já trabalhou com a banda como assistente de estúdio, no disco “Isso é Amor”. Para o show, a dupla está com boas expectativas, já que será um momento de confraternização no Dia Mundial do Rock. “Nossa expectativa sempre é a mais positiva possível, como nós trabalhamos com música autoral, acreditamos sempre que poder estar junto ao grande público, cantando nossas canções, é um momento muito mágico. Então, nós ficamos com uma expectativa de que será um grande show, uma grande apresentação que as pessoas possam se divertir, levar os amigos e a família e poder estar juntos, confraternizando no dia do rock”, espera Guga.

Em 2022, a banda Ira! se apresentou no 21º FIB (Festival de Inverno de Bonito), onde cantaram e encantaram a plateia com seus maiores clássicos. A abertura do show também foi realizada por Filho dos Livres.

Natural de São Paulo, Ira! surgiu em outubro de 1981, quando realizou seu show inaugural, contudo, foi em 1982 que começou a existir como banda. Para o grupo, sem dúvidas Ira! é uma banda que atravessa gerações, com fãs de todas as idades. “O Ira! tem uma trajetória coerente, acho que até os discos que não foram muitos incensados da banda têm grandes músicas. E o Ira!, assim como o próprio rock’n’roll em si, atravessa gerações. A gente não tem dificuldade, nossas músicas são de mensagem universal, atemporal, nós fazemos um rock clássico”.

A discografia da banda é composta por 18 álbuns musicais, são eles: “Ira (Compacto) (1984)”, “Ira! – Mudança de Comportamento (1985)”, “Ira! – Vivendo e Não Aprendendo (1986)”, “Ira – Psicoacústica (1988)”, “Ira! – Clandestino (1990)”, “Ira! – Meninos da Rua Paulo (1991)”, “Ira! – Música Calma Para Pessoas Nervosas (1993)”, “Ira! – 7 (1996)”, “Ira! – Você Não Sabe Quem Eu Sou (1998)”, “Ira! – Isso É Amor (1999)”, “Ira! – MTV Ao Vivo (2000)”, “Ira! – Entre Seus Rins (2001)”, “Ira! – Acústico MTV (2004)”, “Ira! – Invisível DJ (2007)”, “Ira! e Ultraje a Rigor – Ao Vivo Rock in Rio (2011)”, “Ira! Folk – Ao Vivo em São Paulo (2017)”, “Ira! – Ira (2020)” e Ira – Demos 83-84 (2022)”.

Sobre novos projetos do grupo, além dos shows tradicionais, a banda Ira! está realizando alguns shows temáticos, comemorando os 35 anos do disco “Psicoacústico”. O vocalista Nasi está finalizando um trabalho solo e deve lançar o primeiro single em agosto.

Rock

Sister Rosetta Tharpe, uma mulher negra, inventou o rock. Ainda nas décadas de 1930 e 1940, a cantora gospel comandava um programa de rádio em que misturava o blues/ jazz com seu extraordinário talento com a guitarra. Reza a lenda que o jovem Elvis Presley, na época, saía correndo da escola para ir escutar Tharpe tocar.

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia, em 1985.

SERVIÇO: O show da banda Ira! será neste domingo (9), a partir das 17h, na praça do Rádio. Apraça fica na avenida Afonso Pena. A entrada é gratuita! Acompanhe a agenda da banda pelo Instagram: @oficialira.

