Banca tematizada do Chico Bento chega a Campo Grande e traz a roça para a cidade

Parceria entre Panini e MSP Estúdios traz experiência imersiva para os leitores

Campo Grande ganhou um pedacinho da roça com a inauguração da banca tematizada do Chico Bento. Fruto de uma parceria entre a Panini e o MSP (Murício de Souza Produções) Estúdios, essa ação especial transforma a experiência dos leitores ao trazer a atmosfera da fazendinha do icônico personagem de Mauricio de Sousa para o coração da cidade.

Localizada na Rua Maracaju, 1427, no Centro, a banca Elite está tematizada e não apenas oferece uma decoração imersiva inspirada no universo do Chico Bento, mas também é palco de uma promoção especial para os fãs. Na ação Compre e Ganhe, quem adquirir qualquer publicação da Turma do Chico Bento lançada pela Panini na banca ganhará um chapéu de papel inspirado no clássico acessório do personagem.

“A colocação do material para divulgação da promoção de paper craft das revistas Turma da Mônica, transformando a banca na fazendinha do Chico, foi de imediato um sucesso, gerando curiosidade de todos que passam, fotos, posts e marcações em mídias sociais, agregando valor para minha banca. Sem palavras para agradecer à Panini e à MSP Estúdios. Nesses quase 22 anos de banca de revistas, essa é, de longe, a decoração mais bela e chamativa que já tive”, celebra Geovani Viegas, dono da banca.

Geovani comemora a tematização da Banca Elite, que impulsionou a comercialização de quadrinhos. “Houve um aumento significativo nas vendas, principalmente com as revistinhas da Turma da Mônica”, disse Viegas.

Martina Limoni, diretora de Marketing e Publicações da Panini também destaca a importância do projeto: “Para a Panini, é um grande orgulho fazer parte do universo do Chico Bento e levar essa experiência para os leitores. As Bancas do Chico Bento são mais do que pontos de venda, são espaços de conexão, diversão e incentivo à leitura, celebrando a cultura brasileira e aproximando as famílias desse personagem tão querido.”

Com uma recepção calorosa do público, a iniciativa promete expandir-se para outras cidades do país, oferecendo a mais pessoas a oportunidade de se sentirem parte do mundo encantador do Chico Bento.

Para mais informações, acompanhe as redes oficiais da editora Panini.

Sobre a Panini:

O Grupo Panini é líder mundial no setor de colecionáveis e publicações, sendo a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina, e o maior fabricante de álbuns de figurinhas e cards colecionáveis do mundo. Criado há 60 anos em Modena, Itália, possui canais de distribuição em mais de 150 países e tem o compromisso de lançar produtos de alta qualidade, baseados em um grande número de licenciamentos nas áreas de esportes e entretenimento. A empresa possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos.

Sobre a MSP Estúdios

A MSP Estúdios é a maior empresa de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento. No licenciamento, trabalha com 150 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. No universo digital, o canal no YouTube da Turma da Mônica já chegou a 14,5 bilhões de visualizações, sendo a maior audiência para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para esta plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios do setor no mundo e já tem mais de 450 títulos e mais de 1,2 bilhão de revistas em quadrinhos, responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros.

Marcelo Rezende