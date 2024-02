Bailarina riobrilhantense apresentará a cultura de MS em Festival Mundial da Juventude

Meio ambiente, racismo, inclusão: são inúmeras as questões que afetam a sociedade, especialmente os mais jovens. Na última década, a juventude busca assumir um papel de destaque em grandes desafios mundiais, pois a constante preocupação com o planeta e a incerteza em relação ao futuro prevalecem. De 1º a 7 de março de 2024, ocorre no Território Federal de Sirius, na Rússia, o Festival Mundial da Juventude. Trata-se de uma oportunidade de diálogo entre 20 mil jovens brilhantes e talentosos de todo o mundo, que irão debater sobre cultura, projetos sociais e ciência. Representando a cultura de Mato Grosso do Sul e do país, Sabrina Pero, uma web designer e bailarina de 26 anos, natural de Rio Brilhante, é uma das selecionadas para promover o intercâmbio cultural.

A sensação de corrida contra o tempo é constante, afinal, as ações de hoje não são mais sentidas nos próximos séculos, por isso, formado por 180 países, o Festival Mundial da Juventude promoverá uma intensa programação de atividades educativas, culturais, científicas e esportivas durante sete dias. No total, foram oferecidas 300 vagas para os brasileiros, com passagens, estadia, alimentação e participação parcialmente custeadas pelo evento. Podiam se inscrever estudantes de qualquer rede de ensino entre 18 e 35 anos, a seleção dos participantes foi feita pelos organizadores do evento. Para Sabrina Pero, participar do Festival é uma oportunidade de levar um pouco de Mato Grosso do Sul à Rússia. Além das danças, como o chamamé e a vanera, a bailarina levará artesanatos em cabaça e, claro, o tereré. “Durante o evento, vão acontecer diversas rodas de conversa e eventos planejados para o intercâmbio cultural, então pretendo tirar o máximo proveito disso e mostrar que o Brasil não se resume a Rio e São Paulo”, assegurou.

Entre 11 mil candidatos, MS foi consquistou a vaga

Foram 11 mil brasileiros que se candidataram ao Festival, no qual a avaliação consistiu em três etapas. Na primeira etapa, o comitê organizador examinou o portfólio de Sabrina. Entre os critérios considerados estão suas realizações acadêmicas, trajetória profissional, prêmios, habilidades linguísticas e competências. Posteriormente, Sabrina redigiu um ensaio em inglês para demonstrar tanto sua proficiência no idioma quanto sua aptidão técnica para discutir os temas que serão abordados durante o evento. Na etapa final, a web designer apresentou um vídeo, também em inglês, no qual explora o potencial de cooperação socioeconômica entre os países. “Como os requisitos iniciais eram relativamente simples, decidi me arriscar”, disse Sabrina, entusiasmada.

Sob a avaliação do comitê, 300 brasileiros foram convidados a participar e, desses 300, 50 receberam passagens de São Paulo para Sochi, além de hospedagem e alimentação. Segundo Sabrina, integrar o time de selecionadas foi sorte e a programação do evento promove uma oportunidade única de apresentar Mato Grosso do Sul ao cenário global. “Pela própria programação do evento, essa é uma oportunidade incrível de mostrar MS no cenário global. Com a rota bioceânica, o fortalecimento do BRICS e o cenário geral de desenvolvimento do Estado – o MS se encontra num momento único em que podemos atrair os olhos do mundo para o nosso potencial cultural, turístico e econômico”, concluiu a jovem.

Futuro melhor hoje

Desde 1947, o Festival Mundial da Juventude é um evento global que reúne jovens de diversas nacionalidades para discutir pautas caras à juventude – educação pública, saúde, cultura ao alcance de todos – buscando assim reverter algumas realidades para promover um lugar mais acolhedor a todos.

Com a Companhia Par, que Sabrina integra desde 2020, ela capacita dançarinos e profissionais de iluminação, cenografia, sonorização, discotecagem e figurino na Capital, oferecendo todos os cursos de forma gratuita. O projeto social realizado pelo Par será um dos temas discutidos por Sabrina no Festival Mundial da Juventude. Para o diretor artístico da Cia, Raphael Carnevali, a presença de Sabrina no Festival é uma oportunidade de aumentar a visibilidade para Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo é capacitar e direcionar para o mercado de trabalho artístico tanto nacional quanto internacional. Portanto, estamos bem felizes com a ida de Sabrina. Ela levará números da nossa cultura local para outro continente em um evento de visibilidade mundial, isso é muito significativo”, disse o diretor.

Por Ana Cavalcante.

