103ª Festa de São Benedito continua neste fim de semana e o Grupo Sampri é atração desta sexta-feira

A famosa Festa de São Benedito da Associação Tia Eva, começou no dia 13 deste mês, o evento tem bastantes celebrações, como missas, terços, procissão, pagodes, grupos de músicas, entre várias outras atrações para os campo-grandenses, e neste final de semana o evento vai continuar. Hoje (20), o evento inicia às 19h com o terço, logo depois o momento será de bastante pagode e diversão, com o grupo sampri e o grupo pagodiô.

Salão de festa que está acontecendo os terços/ Foto: Berlim CaldeirãoNo sábado (21), o evento também começa às 19h com o terço, logo após o Magron Escobar e os Filhos de Campo Grande.

A programação de domingo é bem extensa, com vários eventos na festa. Iniciando as 8h da manhã com a missa de encerramento, as 10h com o final do torneio Tia Eva, as 13h com almoço no salão da comunidade, às 14h com Baile Grupo Trem Bão, músicas nordestinas e outras atrações que vão prolongar até a noite.

A pedido dos mais jovens, no dia 28 deste mês também vai ter algumas atrações e celebrações para o público.

Sobre a festa

A Festa o acontece desde que a igreja de São Benedito passou por uma reforma, em 1919. O ano também foi marcado quando a matriarca da comunidade, Eva Maria de Jesus fez um promessa para curar um ferida que ela tinha na perna, prometendo realizar a festa todos os anos. A festa significou a renovação dos votos de fé ao santo devoto e se configurou como patrimônio cultural imaterial da comunidade.

Mesmo com o falecimento da Matriarca, os desentendes dela continuo com o desejo dela da festa ser realizada todos os anos.

