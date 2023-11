Ator de ‘Euphoria’; Angus Cloud morre aos 25 anos

O site TMZ divulgou que Angus Cloud, ator de 25 anos, faleceu em Oakland, Califórnia, na última segunda-feira, 31 de julho.

No entanto, o ator discutia abertamente sua luta contra a depressão ao longo da vida. De acordo com uma nota divulgada pela família, ele estava sofrendo com a morte recente de seu pai. Segundo a TMZ, uma fonte próxima à família informou que Angus estava lutando contra graves pensamentos suicidas após retornar da Irlanda, onde o pai foi sepultado. Acredita-se que o ator tenha falecido por uma possível overdose, e uma ligação para emergência foi feita pela mãe.

Além disso, Angus interpretou o personagem “Fezco”, um traficante de drogas e melhor amigo de Rue, interpretada pela atriz Zendaya na série “Euphoria” da HBO. Embora estivesse no início de sua carreira, já colhia frutos com projetos em andamento.

Confira a nota oficial da família de Angus Cloud:

“É com o coração mais pesado que nos despedimos de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de várias maneiras. Ele enterrou seu pai na semana passada e enfrentou intensamente essa perda. O único consolo é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus falava abertamente sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte sirva como um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem enfrentar isso em silêncio. Esperamos que o mundo o lembre por seu humor, riso e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora.”

Serviço

Sendo assim, há locais e entidades que podem ajudar na prevenção ao suicídio como o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial, o CVV (Centro de Valorização a Vida), GAV (Grupo Amor Vida) e atendimentos nas universidades UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Unigran Capital, UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Uniderp.

