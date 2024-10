Associação Anjos da Guarda realiza 4ª edição da feijoada solidária

Todos os anos a ASAG (Associação Anjos da Guarda) promove ações com o objetivo de angariar recursos e com isto suprir demandas de entidades filantrópicas que acolham crianças e adolescentes carentes, atendendo necessidades básicas e fundamentais para a subsistência destas instituições. Neste ano, o evento deve acontecer no dia 9 de novembro, no Buffet Yotedy.

“É gratificante quando vemos que a sociedade sempre responde ao nosso chamado e é participativa em nossas ações. Como nas edições anteriores, a 4ª Feijoada Solidária já pode ser considerada um sucesso, com praticamente todos os convites comercializados. Entendemos que um evento solidário vai além de apenas viabilizar recursos. Através destas ações buscamos sensibilizar a sociedade em relação as causas beneficiadas, conscientizando a todos para uma atuação concreta com o propósito de mitigar realidades de vulnerabilidade socioeconômica presentes na comunidade”, destacou em nota.

Neste ano, o objetivo é atender duas entidades, ajudando na finalização da casa 2 da segunda Santa Casa, entidade essa que acolhe em regime de moradia 35 menores vítimas de abuso, abandono e violência doméstica, além de viabilizar parte da manutenção do Maná do Céu, instituição que atende diretamente mais de 130 crianças e adolescentes carentes oriundos de vários bairros da região do Anhanduizinho, periferia de Campo Grande, e que através de projetos sócios educativos, a entidade possibilita um futuro de esperança à estes pequenos.

O evento já faz parte do calendário da sociedade campo-grandense. Além da tradicional e deliciosa feijoada do Yotedy com open bar, haverá várias atrações como o cantor Fábio Catanante, o DJ Fabinho, participação da Escola de Samba Deixa Falar e o sorteio de jóias e outros brindes doados por parceiros dos Anjos da Guarda.

Os ingressos podem ser adquiridos pelas redes sociais da Anjos da Guarda ou pelo telefone (67)98425-2045. O convite do evento é uma camiseta, sendo indispensável o uso dela no dia da festa.

