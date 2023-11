Assembleia Legislativa de MS entrega medalhas “Tom do Pantanal – Arara Azul” no Dia do Músico

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Deputado Gerson Claro, por proposição do Deputado Roberto Hashioka, convida a população para Sessão Solene de Outorga da Medalha “Tom do Pantanal – Arara Azul”, em comemoração ao “Dia do Músico”, no próximo dia 22 de novembro, às 19h, no Plenário “Deputado Julio Maia”, em Campo Grande.

O reconhecimento é uma forma de retribuir a contribuição desses profissionais no contexto cultural Sul-Mato-Grossense, como uma das formas de expressão da música, que exerce importante função na construção da sociedade, além de emocionar, divertir, comunicar e unir pessoas e grupos, a homenagem de nossa gente e do Parlamento de Mato Grosso do Sul. Para confirmar a presença, existe o link.

Data: 22 de novembro de 2023

Horário: 19 horas

Local: Plenário “Deputado Julio Maia”

Palácio Guaicurus – ALEMS