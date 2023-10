Artistas regionais tem hoje para enviar propostas de participação do Festival América do Sul 2023

Os interessados em participar do Festival América do Sul têm até hoje para enviar suas propostas de apresentação. As vagas são nas categorias: música (7 Vagas), dança (3 vagas), teatro (3 vagas), circo (3 vagas) audiovisual (8 vagas), hip hop com as categorias performance de rua(4 vagas) e live painting (4 vagas), moda (10 vagas) e artes visuais – vivência artística (10 vagas).

O Festival América do Sul acontece entre os dias 09 e 12 de novembro de 2023. O objetivo do projeto é contribuir para a valorização da diversidade culural e a promoção de debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Tendo como propósito garantir a descentralização das atividades e o acesso aos bens culturais, além do intercâmbio com artistas vindos dos nossos países vizinhos.

As apresentações seguirão planejamento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul quanto à produção, horários, locais e questões técnicas. O pagamento será realizado em até 30 dias após a prestação de serviço, mediante convocação pela OSCIP para assinatura de contrato e apresentação da Nota Fiscal.

Para mais informações, acesse o edital: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/DO11301_24_10_2023.pdf

Com informações da Fundação de Cultura.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram