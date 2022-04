Arthur, Douglas, Eli e Jessi se enfrentam no Paredão quádruplo do BBB 22

Faltando menos de 20 dias para a final do BBB (Big Brother Brasil) 22, o jogo segue se afunilando e um novo paredão foi formado na noite de ontem (15). Arthur Aguiar, Eliezer, Douglas Silva e Jessilane se enfrentam no paredão quádruplo. A eliminação será no amanhã (17).

A formação do paredão iniciou com a indicação do líder Gustavo, que teve o poder de mandar duas pessoas para a berlinda. Primeiro ele escolheu Jessilane, justificando que a professora não era indicada havia mais de um mês. Depois, mantendo o discurso de ser um “caçador de Lollipops”, o curitibano indicou Eliezer, último integrante do Quarto Lollipop ainda na casa.

No confessionário, Arthur e Douglas receberam o mesmo número de votos e Gustavo foi responsável por escolher quem seria o emparedado. Ele optou por indicar Arthur, novamente usando o critério de maior tempo sem ir à berlinda. Arthur teve o direito a um contragolpe, e puxou Douglas.

Com informações da Folhapress.