Arte x conscientização ao autismo dá vida a vaga em Shopping

Uma ação de conscientização ao autismo pode ser vista em shopping da Capital, e a ação contou com um artista de renome que trouxe esta importante ação de inclusão para que motoristas que usam o estacionamento coberto vejam as novas vagas e famílias com parentes com o espectro possam utiliza-las e ainda de frutar de uma bela arte.

Estima-se que 2 milhões de pessoas no Brasil tenham algum grau de autismo, de acordo com o CDC (Center of Diseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos. Entre crianças, a proporção pode ser de 1 a cada 44 indivíduos. Mas este número pode ser ainda maior, pois o diagnóstico é impreciso e não existe um exame genético capaz de afirmar a incidência do transtorno. Nem mesmo se sabe quais as causas que fazem o cérebro de um autista se comportar de maneira diferente da habitual.

Por isso, mais do que nunca se faz necessária a conscientização a respeito do tema. Desmistificar tabus e propagar informações úteis a respeito do assunto podem levar a mais conhecimento e menos preconceito.

Para a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino, as vagas específicas têm o objetivo de chamar a atenção de quem passa para refletir sobre o tema, além de procurar desmistificar o preconceito sofrido por quem tem o transtorno autista. “O colorido da vaga captura o olhar, e a partir dele imediatamente fazemos uma reflexão sobre o que ele significa, que um autista pode – e deve – ser inserido na sociedade e desfrutar de todos os direitos e deveres”.

A pessoa com TEA é deficiente de acordo com a lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que definiu o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como uma deficiência, além de ampliar para as pessoas autistas todos os direitos estabelecidos para as pessoas com deficiência no país.

Portanto, os autistas têm direito à vaga especial no estacionamento público ou privado, mesmo que não sejam os condutores do veículo. Para utilizar essas vagas é necessário fazer o Cartão DEFIS, emitido pela autoridade de trânsito.

Quem tem direito ao cartão pode iniciar o processo pela internet, nos sites da Agetran (www.agetran.ms.gov.br) e do Detran (www.detran.ms.gov.br).