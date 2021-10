Arte Urbana: artistas colorem Capital em mural de 282 m²

Seis artistas do grafite expõe seus trabalhos no muro da Estação de Tratamento de Água da Águas Guariroba

O mural de arte urbana, promovido em parceria entre a Águas Guariroba e seis artistas de Campo Grande, será finalizado antes do previsto. O painel localizado nos muros da ETA (Estação de Tratamento de Água) Lageado foi iniciado no último sábado (2) e tem como objetivo tornar o espaço mais atrativo, valorizando artistas locais, destacando os elementos culturais e turísticos de Campo Grande, além de celebrar os 21 anos de atuação da concessionária em Campo Grande.

A proposta é levar mais arte para outros muros da empresa, espalhados pela Capital. Os artistas do grafite que fazem parte do projeto estão responsáveis pela confecção do mural que terá aproximadamente 282 m², ocupando a extensão dos muros da ETA. Este será o maior mural de arte urbana do Estado. “Nossa intenção é fazer com que os artistas sul-mato-grossenses mostrem sua arte e fazer também com que a concessionária esteja ainda mais próxima da população.

O objetivo é expandir este projeto e ir para outras localidades, buscando regionalizar cada vez mais as intervenções artísticas. Essas pinturas têm um grande relacionamento com a fauna e a flora de Mato Grosso do Sul, com temas muito ligados à cidade de Campo Grande”, afirma o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

O mural deve fomentar a arte urbana, tornando-a mais acessível para toda a população de forma ampla e gratuita, enaltecendo a diversidade da arte de Mato Grosso do Sul por meio do trabalho de artistas campo-grandenses. O muro, localizado na Rua Nicomedes Vieira Rezende, está sendo pintado por seis artistas sulmato-grossenses, entre eles está Muriel Corumex. “Eu quis fazer uma ambientação e inserir a sociedade dentro do grafite. Aqui virou uma galeria a céu aberto, cumprindo o que há de mais importante no grafite, que é justamente a interação da arte com as pessoas”, afirma Corumex.

Uma das artistas que está trabalhando no mural é a Alice Hellmann, que resume a importância do novo mural: “Transformar o meio e deixar o mundo mais bonito”. A artista comenta que o projeto proporciona aos artistas executar uma obra de qualidade, com materiais, tempo e espaço para as intervenções. “Só de colocar cores no que antes era apenas branco, cinza faz com que circulem novas energias e isso faz com que as pessoas sintam o impacto da cor. Sinto que estamos levando a alegria para várias pessoas que olham esse mural já se formando”, afirma.

“As pessoas já elogiam, e nosso trabalho é sobre isso, realmente fazer com que as pessoas sorriam, que o ambiente fique mais bonito. A arte já vai ‘infectando’ as pessoas, e daí logo alguém já quer fazer no seu muro, casa, escritório”, conta Alice ao explicar a importância de o artista estar na rua, em contato com a população.

Colorindo Campo Grande

O novo mural é uma comemoração de aniversário dos 21 anos da Águas Guariroba, e está localizado na Vila Vilas Boas. Contudo, de acordo com o diretor-executivo da concessionária, Gabriel Buim, a intenção é ocupar outros bairros de Campo Grande, buscando valorizar a arte ainda mais, para refletir a cultura local. “Queremos que os artistas locais pintem e expressem a cultura dos bairros, como por exemplo o bairro Pioneiros e o Aero Rancho, registrando em outras estações de tratamento a cultura local.

Essa é mais uma forma de a gente mostrar a arte dos locais e também de a população usufruir esse tipo de visual”, afirma Gabriel.

A previsão de entrega do primeiro Mural de Arte Urbana da concessionária era no dia 18, mas os artistas já estão finalizando o projeto. “Não pensei que seria tão rápido. Achei legal como eles construíram aqui, com prazer, usando fones de ouvido, curtindo o espaço. Eu gostei bastante. Acredito que daqui a pouco o pessoal venha fazer fotos e penso que precisamos replicar em toda a cidade. Temos espalhados mais de 160 postos na Capital e queremos levar isso para que Campo Grande fique ainda mais colorida”, afirma Buim, reforçando que as outras intervenções serão feitas por artistas regionais. “Queremos que a Águas entregue mais do que serviços básicos. Queremos refletir em nossos muros o que cada bairro pensa, refletir nossa cidade”, finaliza.

(Texto de Beatriz Magalhães)

