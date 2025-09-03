Arte Inclusiva promove oficinas de argila para pessoas cegas e surdas em Campo Grande

As atividades serão 100% voltadas para pessoas com deficiência sensorial

O projeto Arte Inclusiva chega a Campo Grande com a proposta de oferecer oficinas de artesanato em argila especialmente adaptadas para pessoas cegas e surdas, criando um espaço de aprendizagem, criatividade e inclusão social. As atividades serão 100% voltadas para pessoas com deficiência sensorial, proporcionando acessibilidade plena e valorizando as habilidades de cada participante. A iniciativa é uma realização da Política Nacional Aldir Blanc por meio de edital da Prefeitura de Campo Grande.

A primeira oficina será realizada no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos – ISMAC, com início no dia 2 de setembro e encontros sempre às terças e quintas-feiras durante todo o mês. Os instrutores serão os mestres artesãos Rodrigo Marçal e Vanderson Avalhaes. Já na Associação dos Surdos de Campo Grande, a oficina começa no dia 6 de setembro, sempre aos sábados, em período integral, sob a condução dos mestres artesãos Cleber Ferreira e Felipe Avalhaes.

Produtora das oficinas, a artesã Fabiane Avalhães ressalta que a expectativa é muito positiva,“Estamos muito felizes em colocar esse projeto em prática. Acredito que será um momento de troca, aprendizado e valorização das habilidades de cada participante, mostrando que a arte é um espaço para todos”.

Para o mestre artesão Cleber Ferreira, a ação representa um avanço importante,“Trabalhar com acessibilidade total é entender que o artesanato pode transformar vidas, e que o toque, o olhar e a criação não têm barreiras”.

O mestre artesão Rodrigo Marçal também reforça a importância da iniciativa,“É uma honra fazer parte de um projeto que não só ensina uma técnica, mas abre portas para a inclusão e o protagonismo cultural de pessoas com deficiência”.

As oficinas contarão com material sensorial de fácil manuseio, intérprete de Libras, divulgação em Braille e equipe especializada em acessibilidade. Ao todo, serão beneficiados 30 participantes (15 pessoas cegas e 15 pessoas surdas) com a meta de produzir 90 peças de artesanato ao longo do projeto, fortalecendo a autoestima e o papel ativo de cada um na cena cultural de Campo Grande.

Serviço: Duas oficinas de artesanato começam em setembro em Campo Grande. No Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos – ISMAC, na Rua 25 de Dezembro, 262, Centro, as atividades terão início no dia 2, às terças e quintas-feiras. Já na Associação dos Surdos de Campo Grande, a oficina começa no dia 6, com encontros aos sábados em período integral.