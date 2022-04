Arrase no look: Confira as tendências de vestidos trends 2022

Se vocês querem saber quais são as tendências de vestidos 2022, vem com o Estado Online, que as dicas estão um “babado” e super na moda, dando mais personalidade ainda para os leitores que adoram usar peças mais despojadas, confortáveis e lindas.

A seleção de hoje está bem atemporal, são opções de vestidos com estampas e cores que sempre estão nas tendências do ano, ou sempre voltam a fazer aquele sucesso nas lojas e no mundo fashion.

A primeira dica de vestido de hoje vem com tudo, sendo uma peça bem atemporal, o Poa, principalmente com estampas bem colorida, com detalhes de bolinhas por todo o vestido, deixando a peça bem mais chamativa e ao mesmo tempo delicada. Essa opção é ótima para quem adora aquele vestido com ar de “meiga e abusada.”

A segunda opção de look, é o vestido Tricô/Crochê, peças nesse modelo estão sempre em alta, e vão continuar neste ano, principalmente depois que a ex-bbb Jade Picon ostentou seu biquíni de crochê na “telinha” da globo. Esse trabalho feito a mão está super valorizado no mercado da moda, e é uma boa opção para quem adora roupas nesse estilo.

O xadrez colorido está super na moda e deixando muitos por ai “apaixonado” por esse modelo de vestido e também por todas as peças que tem essa estampa. Para quem não gosta de roupas coloridas, o xadrez pode ser em vários tons e gostos, desde que seja do seu agrado.

Outra dica de hoje, é os ” vestidinhos” Listrados, nesse aqui a criatividade é sua, seja listras verticais, horizontais, até misturando os dois na mesma peça. Seja com os vestidos mais coloridas ou até mesmo em tons como o branco e azul, que está super na moda e no guarda roupa de muitas blogueiras de moda.

As peças de Alfaiataria estão dando o que falar nos últimos anos, seja em saias, blazers, calças, shorts e até mesmo nos vestidos. Esse ano esse estilo de roupa vai continuar em muitas lojas nacionais, promovendo um look mais pratico e ao mesmo tempo elegante. Vestidos nesse estilo são um charme!

A última dica de hoje é com uma look bem atemporal que vive em alta, uma estampa que é amada por muitos, é o vestido Floral, que traz aquele ar “bem romântico”. Os vestidos podem ser de todos os tipos e cores, com flores pequenas ou grandes. Além de confortável é uma opção mais “fofa e romântica.”