Arraial de Santo Antônio terá quatro dias de festa; confira a programação completa

Junho chegou e junto dele a 24ª edição do Arraial de Santo Antônio, que será realizada entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento contará com atrações musicais, praça de alimentação com comidas típicas e a participação de instituições beneficentes da Capital.

Durante os quatro dias de festa, o público poderá aproveitar uma ampla programação cultural e musical, além de uma variedade de comidas típicas. Ao todo, 18 barracas estarão presentes no arraial, todas administradas por instituições beneficentes da Capital.

As entidades participantes foram definidas por meio de sorteio e terão a oportunidade de arrecadar recursos para a manutenção de seus projetos e atividades sociais. A iniciativa reforça o caráter solidário do evento, que há mais de duas décadas integra a programação religiosa e cultural em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande.

Além da gastronomia tradicional das festas juninas, o arraial contará com apresentações musicais para todos os públicos e celebração religiosa.

Programação

11 de junho (quinta-feira)

19h – Elvis e Adriano;

21h – Munhoz e Mariano;

12 de junho (sexta-feira)

19h – Zé Barba;

21h – Alex e Yvan;

13 de junho (sábado)

18h – Brasil x Marrocos;

20h – Grupo Samba Pop;

14 de junho (domingo)

18h – Missa em homenagem a Santo Antônio;

20h30 – João Marcos e Zé Ronaldo.

A expectativa é de grande participação popular durante os quatro dias de programação, fortalecendo as tradições religiosas, culturais e solidárias que fazem do Arraial de Santo Antônio um dos eventos mais tradicionais de Campo Grande.

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