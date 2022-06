Arquiteta dá dicas de como decorar e receber bem os convidados

Por Bruna Marques – Jornal O Estado

A festa junina é um dos momentos mais esperados do ano. Comidas gostosas, bebidas quentinhas de inverno e muita animação.

E por que não ter, além das possibilidades de festas e quermesses, uma celebração dentro de casa, com amigos e família?

Se você está a fim de topar esse desafio, mas ainda não sabe como decorar e organizar a quermesse caseira, a arquiteta Tamires Tavares separou algumas dicas práticas, da gastronomia a decoração, que podem te ajudar a receber melhor as visitas.

Aposte no xadrez – As estampas traduzem bem a festa junina, e não apenas nas roupas. O xadrez pode ser usado na toalha de mesa, nas bandeirinhas, em fitinhas e até compondo um mix de estampas na mesa posta.

Explore os materiais e objetos típicos na mesa – Um material muito característico dos arraiás é a palha, ou o vime, muito usado nos chapéus. Você pode tanto explorar o objeto em si na sua mesa posta, utilizando-o como um bowl ou pratinho, ou também abusar do aspecto rústico do material em outros objetos, como, por exemplo, cestos de vime e objetos decorativos em palha.

Use enfeites temáticos nos comes e bebes – Aqui é seu momento de criar! Olhe para os objetos com carinho, todos nos dão mil e uma possibilidades de deixar sua quermesse em casa ainda mais típica e com ar mais aconchegante. Chocolate em tubinhos ou embalados podem se tornar espigas de milho, beijinhos podem ser servidos em uma minibarraca ou até mesmo uma dobra diferente no guardanapo se torna uma bandeirinha. Sem limites para a criatividade.

