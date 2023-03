Apresentação dos espetáculos “A Borboleta Mais Velha do Mundo” e “Donzela” são nesta quarta-feira.

Respeitável público, são espetáculos que vocês estão procurando? Então, aproveite e se divirta, até o dia 1º de abril! Campo Grande está com uma programação completa de espetáculos teatrais e circenses gratuitos em várias regiões da cidade, inclusive no distrito de Anhanduí e na comunidade Furnas do Dionísio. Entre os espetáculos apresentados nesta quarta-feira (29), estão as peças “A Borboleta Mais Velha do Mundo”, do grupo Casa, que sobe no palco do teatro Dom Bosco às 14h30 e “Donzela”, de Alessandra Tavares, que se apresenta às 16h30, na praça Ary Coelho. Cerca de 40 apresentações com grupos de Campo Grande, Dourados, Amambai, Corumbá, São Paulo e Rio de Janeiro estão ocupando os espaços de teatros, escolas e universidades da Capital, desde o dia 27, com peças recheadas de bom humor, no projeto “Boca de Cena – Semana do Teatro e Circo de Mato Grosso do Sul”. Organizado pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), a semana do teatro e circo é uma semana produtiva, no quesito qualidade e quantidade. “Uma maratona de espetáculos para a população acompanhar e conhecer a diversidade e a potência que o teatro e circo sul-mato-grossense possuem”, garante o gerente de Difusão Cultural da fundação, Márcio Veiga. Com linguagens universais, cada espetáculo possui suas próprias temáticas, desde críticas políticas, histórias de pessoas importantes que marcaram o Estado, rios do Pantanal, contação de histórias dos rios e das onças, mitos e lendas. “É um repertório muito rico, uma diversidade muito grande que tem a capacidade de aproximar e encantar públicos de diversos gostos”, conta Márcio Veiga.

Encontro

Atuante no teatro há 21 anos, a atriz e diretora artística Alessandra Tavares destaca a importância do encontro entre os artistas da classe. “É muito importante para o fortalecimento de relações a partir do conhecimento da realidade de cada município, então, minha expectativa como artista e agente cultural, por fazer parte disso, é a melhor”. A atriz amambaiense ainda conta sua paixão pelo teatro: “Amo estar no palco, emprestar meu corpo, minha voz e meus sentimentos para a personagem e, assim, passar emoção, reflexão e encantamento para o público”. Em sua peça “Donzela”, baseada no poema de Marianna Felix, Alessandra leva uma reflexão sobre uma mulher que se apaixona pelo então “príncipe encantado”, mesmo não identificando os primeiros sinais de abuso; ainda no começo do relacionamento, se casa. O conto de fadas se torna um pesadelo. Já não sabendo como lidar com o ciclo de violência, as coisas vão evoluindo para um desfecho trágico. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A performance cênica convida o público para refletir sobre situações cotidianas dentro de casa e formas de combater a violência. Para o gerente de difusão cultural da fundação, a expectativa é que o evento demonstre a integridade do teatro e circo do Estado, além da possibilidade de aproximação com o público. “A gente só faz arte quando temos a capacidade de provocar o público, de nos aproximar e promover demo – cratização”, justifica. Paralelo à semana de teatro e circo, os artistas se encontram para o seminário estadual que discute as políticas públicas para os setores. A atriz de “Donzela” disse que a classe está contente, pois são nesses seminários que se entregam demandas e garantem-se festivais, como o que está acontecendo. “Estamos otimistas que um novo tempo para a cultura está ressurgindo e, assim, podemos nos fortalecer ainda mais”.

Programação completa dos espetáculos

29 de março

9h30- Farofa com Pequi – Grupo Pisando Alto Local: Escola Municipal Bernardo Franco Baís

10h – Circo do Bolachinha – New York Cirkus Local: Escola Municipal Bernardo Franco Baís

14h30 – A Borboleta Mais Velha do Mundo – Grupo Casa Local: Teatro Dom Bosco

16h30 – Donzela – Alessandra Tavares Local: Praça Ary Coelho

18h – Crema – Leonardo de Castro Local: Rua Trindade, 401 – Jardim Paulista

18h30 – Pobre Diabo Louco e seu Discurso para Moscas – Grupo Palco Local: Praça do Conjunto José Abrão

20h – A Fabulosa História do GuriÁrvore – Grupo Fulano di Tal Local: Teatro Dom Bosco 30 de março

9h30 – Lino e o Mito das Terras Encharcadas – Grupo de Experimentos e Truques Teatrais Local: Escola Municipal Professora Oliva Enciso

10h – O Mago e o Contador – Ciro Ferreira e Mágico Thipper Local: Escola Municipal Professora Oliva Enciso

9h às 13h – Oficina “A Construção de Espetáculo Solo” com Vinícius Piedade Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

14h30 – Pluft, o Fantasminha – ONG Arte Viva Local: Teatro Dom Bosco 17h – Crema – Leonardo de Castro Local: Auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

18h30 – O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias – Circo do Mato Grupo de Artes Cênicas Local: Feira da Orla Morena

20h – Quem Matou o Morto? – Cia. Theastai de Artes Cênicas Local: Teatro Dom Bosco

31 de março

9h30 – Lino e o Mito das Terras Encharcadas – Grupo de Experimentos e Truques Teatrais Local: Escola Municipal Vanderlei Rosa de Oliveira

10h – Picadeiro Mágico – Top Circo Local: Escola Municipal Vanderlei Rosa de Oliveira

9h às 13h – Oficina “A Construção de Espetáculo Solo” com Vinícius Piedade Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

14h30 – O Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração – Arte Mestra Produções Local: Teatro Glauce Rocha

16h30 – Revolução – Teatral Grupo de Risco Local: Praça Ary Coelho

18h – Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi – UBU Grupo de Artes Cênicas Local: Associação de Moradores de Furnas do Dionísio

18h30 – Apoeme-se: Intervenção Circo-Poética – Cia. Apoema Local: Praça do Dom Antônio Barbosa

20h – O Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração – Arte Mestra Produções Local: Teatro Glauce Rocha

1º de abril

10h – Tradicional Pocket Show – Circo Le Chapeau Local: Calçadão da Barão do Rio Branco

16h – Lino e o Mito das Terras Encharcadas – Grupo de Experimentos e Truques Teatrais Local: Associação de Moradores do Distrito de Anhanduí

16h30 – Delírios de Nito e Outros Devaneios – Palhaço Nito Local: Praça Ary Coelho

18h – Miragens do Asfalto – Teatro Imaginário Maracangalha Local: Esplanada Ferroviária

20h – Varieté Boca de Cena – Coletivo de Artistas de MS Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

21h30 – Show musical com projeto “Kzulo”

Serviço: : Toda a programação do festival é gratuita.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de MS.

