Após tantas plásticas, Gretchen revela parte do corpo que é natural

Além de ser a Rainha do Rebolado, Gretchen também é conhecida por não temer fazer procedimento estéticos para se sentir melhor com seu corpo. E, no auge de seus 62 anos, ela falou do assunto em entrevista à revista Quem.

Gretchen revelou que os procedimentos mais caros que já fez foram as lentes nos dentes, harmonizações e a lipo led HD, que já foi feita por várias famosas.

“Os procedimentos mais caros que já fiz são as lentes nos dentes, as harmonizações, que exigem manutenção, e a lipo led HD. Mas foi um dinheiro bem investido, porque fiquei muito satisfeita com todo eles. Todos os procedimentos que eu faço não são baratos. Até porque prezo muito pela qualidade. O barato sai caro e depois você ainda tem o transtorno de ter que refazer”, disse.

Porém, Gretchen contou que, apesar de não ter medo dos procedimentos para se sentir bem, tem um lugar que tem receio de mexer, por ouvir histórias que não deram certo, e confessou que é uma parte de seu corpo natural, fruto do trabalho de muita malhação.

“Coragem, eu tenho de tudo. Mas, eu prefiro não fazer procedimento no bumbum. Já ouvi inúmeras histórias de que colocou prótese e aplicou produtos no bumbum e não deu certo. Prefiro treinar pesado mesmo. Meu bumbum é natural. Meu personal até brinca que não sabe como que aguento levantar tanto peso”, disse.

A artista ainda revelou que até está fazendo um tratamento natural para deixá-lo avantajado.

“Agora estou fazendo um novo tratamento revolucionário, o Round Glúteo. Já fiz inúmeros tratamentos e nunca vi uma coisa igual na minha vida. Uma pessoa de 62, que já está perdendo o colágeno, conseguir um resultado muito bom é surpreendente”, disse.

Gretchen ainda “soltou os cachorros” para cima de quem critica algum procedimento estético que ela mostre nas redes sociais e até falou do caso em que ela expôs as críticas mais pesadas que recebeu.

“As pessoas se incomodam comigo porque eu faço aquilo que elas não têm coragem de fazer. E eu não consigo entender a pessoa que acompanha outra nas redes sociais só para falar mal. Deve ter a vida muito vazia. Decidi expor as críticas mais pesadas para mostrar que não são haters fakes. São mulheres que estão lá nas redes sociais destilando o seu veneno sem motivo algum para cima de outras. Quem sabe expondo, elas não caem na real?”, pontuou.