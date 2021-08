Após polêmica, ex-professor de dança de Viviane Araújo negocia participação em reality

Eita! Depois da polêmica com o “Super Dança dos Famosos”, Adeilton Ribeiro, professor que iniciou a disputa ao lado de Viviane Araújo e foi trocado durante a competição, comemorou muito o fato de ter recebido um convite para ser dançarino de um reality show. Depois dos boatos de que a atriz estaria insatisfeita com o seu trabalho, o artista ganhou ainda mais visibilidade da rede Globo.

Sem conter a alegria, o dançarino explicou que tudo ainda está em “negociação”. Mesmo assim, a oportunidade e o reconhecimento do seu trabalho já são para ele motivos a comemorar.

“Ainda não posso falar nada sobre. Estamos conversando para saber se será possível. De qualquer forma, estou feliz com as portas se abrindo. As pessoas sabem do meu caráter e do meu profissionalismo. Tenho história na dança”, disse ele, em entrevista ao UOL.

Depois de muita especulação, a confirmação: o coreógrafo Adeilton Ribeiro foi afastado do “Super Dança dos Famosos”. Ele era o professor de Viviane Araújo, que perdeu para Paolla Oliveira na etapa inicial e, por conta disso, está na repescagem. Nos bastidores comenta-se que a rainha de bateria, insatisfeita com a performance e consequentemente com o resultado, pediu a substituição do profissional.

Em suas redes sociais, Adeilton abriu o coração e afirmou que foi injustiçado. Ele ainda afirmou que não sabe exatamente o motivo de ter sido dispensado.