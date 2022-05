Anitta ironiza crise sertaneja

Após a polêmica gerada pelo sertanejo Zé Neto, que durante um show feito em Sorriso no Mato Grosso, no qual atacou a cantora Anitta falando sobre não precisar tatuar o “toba” para fazer shows sem ajuda de lei Ruanet os sertanejos estão encontrando dificuldades com shows patrocinados por municípios.

Nesta semana o assunto voltou quando a cantora fez uma postagem em seu twiter, sem citar nomes, mas alfinetando e trazendo o tema à tona “E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó”, que alcançou mais de 110 mil pessoas.

O cantor Gustavo Lima que estava com um show contratado para julho com uma prefeitura do estado de Minas Gerais, teve o contrato de R$1,2 milhões cancelado, assim como o show de Bruno e Marrone.