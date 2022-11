Anitta é a segunda mulher brasileira a concorrer ao Grammy

A cantora Anitta foi indicada ao Grammy de Melhor Artista Revelação e se torna a segunda mulher brasileira a concorrer nesta categoria. A lista de indicados foi divulgada na última terça-feira (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A última mulher indicada foi Astrud Gilberto, em 1965. Outros brasileiros já foram agraciados com indicações ao Grammy, como os cariocas Tom Jobim e Eumir Deodato. Eumir foi o último brasileiro indicado, em 1974.

Um vídeo do momento em que ela ficou sabendo da indicação foi publicado em seu perfil oficial no TikTok. No momento, ela estava ao lado do empresário Brandon Silverstein, que cuida de sua carreira nos Estados Unidos e comemorou mais do que ela.

Recuperada do choque, ela usou as redes sociais para dar as primeiras declarações após o novo feito. “Uau! Uau Uau Uau… Nunca na vida eu imaginaria um momento como esse chegando”, afirmou. “Eu sou do Brasil, galera… Quer dizer… uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada… Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar.”

Wow! Wow Wow Wow… never in life I would imagine this moment coming. I’m from Brazil guys… I mean .. wow! Speechless. Thank you, thank you, thank you… grateful forever. Winning or losing this is the biggest achievement I could ever imagine. pic.twitter.com/XZaUSAeKaL — Anitta (@Anitta) November 15, 2022

Diversos famosos usaram as redes sociais para parabenizar a funkeira carioca. Entre os colegas do meio musical, estavam nomes como Carlinhos Brown, Di Ferrero, Jão, Rebecca, Chameleo e Lia Clark. “Minha camisa 10 é você”, celebrou Marina Sena, que também foi indicada ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa”.

Na premiação, Anitta irá disputar o prêmio com os americanos Omar Apollo, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle, com os italianos da banda Maneskin, com os britânicos da Wet Leg e com a dupla de jazz Domi & JD Beck, metade francesa.

A cerimônia de entrega do Grammy acontece em 5 de fevereiro de 2023, em Los Angeles.

Nomeações

A cantora Beyoncé e o rapper Kendrick Lamar são os mais indicados da lista, com respectivamente nove e oito nomeações. Além deles, Adele e Brandi Carlile acumulam sete indicações ao prêmio.

Confira a lista de indicados ao Grammy 2023:

MÚSICA DO ANO

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

MELHOR PERFORMANCE SOLO POP

Adele – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO OU GRUPO

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

ABBA – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Lizzo – Special

MELHOR GRAVAÇÃO DANCE/ELETRÔNICA

Best Dance/Electronic Recording

Beyoncé – Break My Soul

Bonobo – Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel – Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. – Intimidated

Rüfüs Du Sol – On My Knees

MELHOR ÁLBUM DANCE/ELETRÔNICA

Beyoncé – Renaissance

Bonobo – Fragments

Diplo – Diplo

Odesza – The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol – Surrender

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Doja Cat – Vegas

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Hitkidd & Glorilla – F.N.F. (Let’s Go)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

DJ Khaled Featuring Future & SZA – Beautiful

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Jack Harlow – First Class

Kendrick Lamar Featuring Blxst & Amanda Reifer – Die Hard

Latto – Big Energy (Live)

MELHOR MÚSICA DE RAP

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

MELHOR ÁLBUM DE RAP

DJ Khaled – God Did

Future – I Never Liked You

Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Pusha T – It’s Almost Dry

MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO

Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Sebastián Yatra – Dharma +

Com informações da Folhapress

