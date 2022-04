Anitta anuncia novo álbum “Versions of Me” para o dia 12; veja a capa

Anitta, 29, anunciou na tarde de hoje (31) a data de seu tão aguardado novo álbum para o dia 12 de abril. O projeto, que até então era chamado de “Girl From Rio”, nome da primeira música de trabalho dele, agora será “Version of Me”.

O anúncio da cantora foi feito pelas redes sociais, onde ela mostrou a capa do álbum, com seis versões dela mesma. Segundo sua assessoria, a fotografia é assinada por Jacob Webster e a direção criativa é de Maxime Quoilin, que já trabalhou com Beyoncé, Rihanna e Miley Cyrus.

Anitta, que completou 29 anos nesta quarta-feira (30), conseguiu um feito importante em sua carreira na semana passada, quando alcançou o primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma musical Spotify, com a música “Envolver”. Ela se tornou, assim, a primeira brasileira a conquistar essa façanha.

“Envolver” foi lançada em novembro de 2021, mas começou a fazer história no último dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global do Spotify. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit “Vai Malandra”, que alcançou o 18º lugar da lista.

Apesar de o lançamento do novo álbum acontecer agora, a primeira música de trabalho dele, “Girl From Rio”, saiu há mais de um ano. Após as recentes conquistas, Anitta afirmou que continuará seu “trabalho de formiguinha” para promover seu trabalho no exterior.

Com informações da Folhapress