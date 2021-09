Alanis Guillen emagrece para viver Juma Marruá no remake de Pantanal

Escalada para dar vida a Juma Marruá na nova versão da novela Pantanal, a atriz Alanis Guillen encarou uma intensa preparação. Ela precisou emagrecer por conta da personagem e recorreu a aulas de boxe, segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

A autoria do remake é de Bruno Luperi, neto do autor da primeira versão, da Rede Manchete, Benedito Ruy Barbosa. As gravações já foram iniciadas. A previsão é que a estreia ocorra ainda no primeiro semestre de 2021, após Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, que entra no ar depois da reprise de Império, a partir de novembro.

Juliana Paes, Marcos Palmeira, Caco Ciocler, Leopoldo Pacheco, Murilo Benício, Dira Paes, Osmar Prado, Silvero Pereira, Bruna Linzmeyer e Gabriel Santana são alguns dos atores confirmados no elenco do projeto.

A direção artística será de Rogério Gomes, que recentemente contou que a protagonista vai contracenar com animais reais. “Vai lidar com onça. A gente já tem onça lá, que é uma onça domesticada, que a gente consegue fazer [as cenas] com ela numa boa com as nossas técnicas para filmar. Ela vai ter esse contato, vai viver lá no Pantanal”, explicou ele.