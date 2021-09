Aguardado ‘007 – Sem Tempo Para Morrer’ estreia hoje nos cinemas

Filme teve boa aprovação da crítica e marca despedida de Daniel Craig

Finalmente chega aos cinemas ‘007 – Sem Tempo Para Morrer’. Dirigido por Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation e True Detective), o filme traz também o retorno de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw e Jeffrey Wright ao elenco e ainda apresenta Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek. Este é o último James Bond do ator Daniel Craig. O aguardado longa, que foi adiado por conta da pandemia da COVID-19 estreia hoje nos cinemas e promete surpreender os fãs do agente secreto britânico mais amado pelos cinéfilos.

Na trama de ‘007 – Sem Tempo Para Morrer’, após sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura muito, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá- -lo em uma missão secreta. O que era pra ser apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

Parece que a longa espera vale a pena, pelo menos é o que deixa claro, as primeiras avaliações da crítica especializada. Despedida de Daniel Craig como James Bond, ‘007: Sem Tempo Para Morrer‘ teve suas reações da crítica internacional divulgadas há pouco, e os fãs podem respirar aliviados. O filme foi elogiado, mas parece continuar abaixo de ‘007: Cassino Royale‘ ou ‘007: Operação Skyfall.

Curiosidades

Rami Malek, vencedor do Oscar de melhor ator pelo papel do vocalista do Queen Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody”, interpreta o vilão Safin. Lashana Lynch aparece como uma nova espiã do MI6 britânico ao lado de Bond, enquanto a francesa Seydoux retorna como Madeleine Swann, já presente em “Spectre”. A estrela jovem da música pop Billie Eilish e seu irmão Finneas O’Connell escreveram a música tema do filme, “No Time to die”, que se tornou um sucesso no Reino Unido.

Daniel Craig, de 53 anos, interpretou o agente secreto em outros quatro filmes, começando por “007 – Cassino Royale” em 2006, e chegou a aparecer como o agente ao lado da rainha Elizabeth II na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

Os críticos aprovaram

“A espera valeu a pena. Termina com chave de ouro a jornada do James Bond de Daniel Craig. Tem algumas reviravoltas interessantes que eu não posso dizer que esperava, mas ei, depois de tantas décadas, ainda tenho algumas surpresas. Gostei muito de toda a ação e easter eggs que o diretor Cary Joji Fukunaga nos presenteou. Um final adequado.”, disse a crítica e repórter cultural da CPR News, Monica Castillo.

“Uau – ‘Sem Tempo para Morrer’ é grandioso. Uma ação implacável que consegue ser lúdica e contemplativa. Como o próprio herói, existem falhas e erros. Mas o filme pertence totalmente a Daniel Craig, cuja narrativa de construção em cinco filmes fecha o círculo”, escreveu o crítico Brandon Katz, do jornal britânico The Observer.

“A maneira absolutamente perfeita de se despedir do tempo de Daniel Craig como 007. ‘Sem Tempo Para Morrer’ traz de volta todos os elementos que tornaram sua introdução em ‘Cassino Royale’ tão icônica. Uma mistura perfeita do antigo e do novo, aperte o cinto de segurança, é o melhor que Bond pode conseguir”, publicou Jacqueline Coley, editora do site agregador de críticas Rotten Tomatoes.

‘007 – Sem Tempo Para Morrer’ estreia hoje nos cinemas e a classificação indicativa é de 14 anos.

(Texto de Marcelo Rezende)

