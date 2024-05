Agita Dourados edição “trabalhador” acontece nesta quarta em parques da cidade

O Agita Dourados acontece em mias uma edição, desta vez para celebrar o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira,1º de maio. Com aderência da população e sucesso de público, o evento ocorrerá simultaneamente nos Parques Antenor Martins e dos Ipês .

Atividades esportivas, lazer, serviços em saúde e muita diversão, são realizados no evento que é gratuito para a população.

“Essa é uma edição especial do Agita Dourados, para que os trabalhadores, que movimentam a economia da nossa cidade e contribuem para o desenvolvimento, tenham nesse dia opção de diversão com toda a família, em um ambiente seguro, revitalizado e agradável. Diferentes das outras edições, vamos realizar o Agita em dois parques ao mesmo tempo, para atingir o maior número de pessoas”, explica Alan Guedes, prefeito de Dourados.

Com início às 15h, no Parque Antenor Martins acontecem as disputas de Vôlei de Areia e Futebol. Enquanto no Parque dos Ipês serão realizadas as competições de Beach Tennis e Basquete 3×3, além de aula de Zumba e Treino Funcional.

Ainda no Parque dos Ipês, a partir das 17h, acontece a 1ª Corrida Solidária do Trabalhador (5 km), com entrega dos kits das 15h às 16h.

Paralelo ao Agita Dourados, a Prefeitura também vai liberar a pesca nos lagos do Parque Antenor Martins e Parque Rego D’Água, das 5h às 17h. Será permitida apenas uma vara por pessoa e crianças podem participar, desde que acompanhadas dos pais ou responsável legal.

