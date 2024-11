Agendão! Shows nacionais, teatro e festivais movimentam MS neste fim de semana

Festival da Guavira e ExpoRochedo devem agitar o interior

Paulo Simões será homenageado em show especial da cantora Maria Alice

Após uma turnê nos municípios de Corumbá, Bonito, Dourados e Ivinhema, o show ‘Maria Alice canta Paulo Simões’, chega em Campo Grande nesta sexta-feira (22), às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. O espetáculo celebra uma das maiores referências musicais no Brasil em uma noite especial que mistura música e solidariedade. Com entrada franca e as pessoas do público que comparecerem poderão colaborar com o Natal Solidário do Projeto Asas do Futuro, doando voluntariamente brinquedos novos ou usados.

O show apresentará as mais belas canções selecionadas, a dedo, pela cantora, todas de autoria de Simões e seus parceiros. “ Homenagear Paulo Simões é reconhecer o seu lugar como um dos maiores compositores do País. Parceiro de Almir Sater em tantas canções de sucesso, tem em sua obra parcerias com outros importantes compositores do Estado como Guilherme Rondon, Celito Espíndola, Antônio Porto, entre outros. Esse é o quarto show que fazemos na capital e esperamos todos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer a genialidade de Paulo Simões”, afirma Maria Alice. Paulo Simões estará com a cantora dividindo o palco em algumas canções.

Os integrantes do Projeto Asas do Futuro, do bairro Dom Antônio irão também ao Aracy Balabanian ver o show. O Asas do Futuro foi fundado em 1998 e atende 185 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, por meio de oficinas de Arte e Cidadania, Ballet, Capoeira, Futebol, Incentivo à Leitura, Informática e ações com as famílias na comunidade do bairro Dom Antônio Barbosa e adjacências.

Maria Alice canta Paulo Simões é o terceiro álbum solo da cantora carioca-cearens e sul-mato-grossense, e pode ser acessado em todas as plataformas musicais. O show que acontece no Teatro Aracy Balabanian, recentemente inaugurado, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, arranjos e direção musical de Gabriel de Andrade e uma banda formada por um time de músicos e técnicos preciosos: Pedro Ortale e Gabriel de Andrade nos violões, Gabriel Basso no baixo, Renan Nonato no acordeón, Gilson Espíndola nos vocais, João Pedro Ortale na bateria. E os técnicos de som Anderson Rocha e Adriel Santos. A produção é da Marruá Arte e Cultura. O show ‘Maria Alice canta Paulo Simões’ será nesta sexta-feira (22), às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, rua 26 de agosto, 453. A entrada é franca e haverá arrecadação de brinquedos em prol do natal solidário do projeto Asas do Futuro. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

SEXTA-FEIRA (22)

Espetáculo: O Tempo Lá Fora É Diferente

O espetáculo “O Tempo Lá Fora É Diferente”, dirigido por André Tristão é fruto da Oficina de Montagem da Oficina de Iniciação Teatral, explora a multiplicidade e a complexidade do conceito de tempo, por meio de uma série de cenas que misturam realidade, memória e fantasia. Em uma atmosfera que alterna entre o poético e o surreal, o espetáculo tece uma narrativa sobre as escolhas, os arrependimentos e os desejos que marcam o percurso das personagens, sempre sob a sombra da passagem inexorável do tempo. Serão três apresentações neste fim de semana, às 20h, no Ateliê Cênico, rua Joaquim Murtinho, 2204.

Sesc Teatro Prosa

O trio soul ‘Os Garotin’ sobem ao palco do Sesc Teatro Prosa, na rua Anhanduí, 200, nesta sexta-feira com muita música brasileira. Composto por ANCHIETX, Leo Guima e Cupertino – o grupo ecoa o legado da MPB, misturado com elementos do R&B, Soul Music, MPB e o Pop. No single “Nossa Resenha” o trio convidou o icônico Caetano Veloso para retratar a essência de um dia de verão em um Rio de Janeiro postal. O show começa às 19h e possui classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Festival da Guavira

E começou ontem (21), no município de Bonito a 20ª edição do Festival da Guavira, para celebrar uma das frutas mais típicas do Cerrado. A programação começa sempre às 16h, com shows ao vivo na Praça da Liberdade. O festival conta com um circuito gastronômico, com oficinas e elaboração de pratos por renomados chefes, tendo como estrela principal a guavira. A novidade este ano é o Concurso Novos Talentos da Gastronomia Bonitense. Com extensa programação aberta ao público, o festival segue até sábado (23), incluindo shows, apresentações de dança e o concurso de maior guavira. Na sexta-feira se apresentam Garoto Cidadão, Festeiros de MS e Gilsão e Banda; já no sábado é a vez da Companhia de Dança Flor de Camalote (Ladário) e o Grupo de Dança Estrelas do Pantanal (Corumbá), com show de Vitor Gregório e Marco Aurélio.

ExpoRochedo

Já em Rochedo, hoje e amanhã (23) shows sertanejos dão o tom na primeira edição da ExpoRochedo, na Praça de Eventos Elena Rezende Ribeiro, o evento reúne o melhor do agronegócio regional com uma programação cultural cheia de música e diversão. Hoje a festa começa com o Grupo Trembão, seguido da dupla Vitor & Cadu, que promete transformar a praça em um grande baile sertanejo. No sábado (23), será a vez de Fábio Cunha, com seu sertanejo raiz, e da jovem dupla Lucca & Biel, que encerrará o evento com o frescor do sertanejo universitário. O evento promete movimentar a cidade, oferecendo uma rica programação que inclui praça de alimentação, parque de diversões, arena de drones, palestras técnicas e leilões.

SÁBADO (23)

Espetáculo: ALICE NO PAÍS DAS ACROBACIAS

Prepare-se para uma experiência mágica com o espetáculo Alice no País das ACROBACIAS, apresentado por um talentoso elenco infantil! Este espetáculo inovador traz à vida a clássica história de Lewis Carroll, repleta de personagens encantadores e aventuras surpreendentes. Os pequenos artistas irão encantar o público com suas performances vibrantes e cheias de energia. Cada cena é cuidadosamente elaborada para transportar você e sua família para um mundo de fantasia, onde a imaginação não tem limites. O espetáculo será na Estação Cultural Teatro do Mundo, na rua Barão de Melgaço, 177, centro, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Stand Up: Diego Besou

O enfermeiro Diego Besou apresenta ‘Pronto! Socoorro!’, um espetáculo como você nunca viu sobre a área da saúde. Afinal, as coisas que acontecem em um pronto-socorro até Deus duvida! O show conta com a volta de personagens icônicas como a enfermeira Jussara, Dra. Daniella e Maria de Fátima acompanhante, além da introdução de novas ainda mais surtadas, como a copeira Roseli e a Professora Maria Amélia. Besou mostra os dilemas que envolvem os profissionais da saúde, desde a sua formação até os plantões caóticos e estressantes em um hospital, da maneira hilária que só ele é capaz de contar. A apresentação será no Palácio Popular da Cultura, na avenida Waldir Santos Pereira, Parque dos Poderes, às 20h. Ingressos no Sympla.

21 anos do grupo Fulano di Tal

O teatro ganha vida mais uma vez com a celebração dos 21 anos do grupo Fulano di Tal. A companhia realiza a “10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro”, com programação especial que revive alguns dos espetáculos de sua trajetória. Neste sábado, o grupo encena ‘O Bem-Amado’, de Dia Gomes, com direção de Marcelo Leite, e após a apresentação o público poderá participar da Roda de Conversa ‘Antes do Palco’, sobre o trabalho do grupo. Tanto o espetáculo quanto a conversa serão realizados no Espaço Fulano di Tal, rua Rui Barbosa, 3099, centro. Mais informações pelo Instagram do Fulano di Tal @fulanodital.

Desapega CG

Das 8h às 16h, o Parque Ayrton Senna é palco edição da 7ª edição do Desapega CG, maior evento de desapego da Capital. São mais de 120 expositores, 35 mil itens entre roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, itens de casa, decorações e plantinhas, com preços a partir de R$ 2,00.

3ª edição do Festival Shivaratri

Para quem aprecia, respeita ou pertence ao hinduísmo, o Festival Shivaratri é o lugar ideal. Com uma programação recheada de arte, cultura, feira mix com produtos artesanais e naturais, acesso a terapias, massagem e oráculo, o festival mistura economia criativa com práticas e ensinamentos. O festival tem início às 18h e vai até às 22h, no Armazém Cultural.

DOMINGO (24)

Abba Experience In Concert

Esse domingo é dia de show ‘quase’ internacional em Campo Grande, que recebe o Abba Experience In Concert, no Palácio Popular da Cultura. Com passagens em mais de 70 cidades brasileiras, o grupo formado por Flavia Mengar (Agnetha), Gabriel Calixto (Björn), Mateus Kerr (Bebby) e Victoria Rossi (Frida) canta tudo ao vivo, em um palco com ballet, orquestra, cenário, coreografia e troca de roupa que remontam as eras vivida pela banda sueca. Quem é fã poderá relembrar sucessos como ‘Dancing Queen’ e ‘Mamma Mia’. O espetáculo terá início às 19h, com abertura do Palácio Popular da Cultura (avenida Waldir dos Santos Pereira) às 18h. Ingressos disponíveis no link: https://www.ingressodigital.com/evento/13578/Abba_Experience_in_Concert

MS ao Vivo

O MS ao Vivo desse mês celebrará o Mês da Consciência Negra com show especial de Dudu Nobre, neste domingo (24), a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com entrada gratuita. Com fãs em todo o país e no mundo, Dudu Nobre coleciona sucessos atemporais, como “Água da Minha Sede”, “Vou Botar Teu Nome na Macumba”, “Quem é Ela” e “Pro Amor Render”. A abertura do último MS ao Vivo do ano fica por conta do espetáculo Pérolas Negras, um encontro entre a música preta brasileira e a cultura sul-mato-grossense, liderado pelos artistas DOVALLE, Silveira e Dany Cristinne.

Feira do Vai ou Racha

Neste domingo, das 8h às 13h, é dia de feira do Vai ou Racha (ou Feira São Chico) e nessa edição será especial Esquenta de Natal. Com gastronomia regional, artesanato e moda autoral, a feira é realizada na rua 14 de julho, esquina com a Euler de Azevedo.

