Agenda! Campo Grande tem rock, humor, teatro e música neste fim de semana

Crônica sob o Céu Lilás

A ópera autoral “Crônica sob o Céu Lilás”, de Jorge Aluvaiá e O Capuz Negro, será apresentada no dia 13 de dezembro, às 19h, no Teatral Grupo de Risco (R. Trindade, 401 – Jardim Paulista), trazendo um concerto surrealista que une música, poesia e tradição oral para contar a jornada mística do Mensageiro Rubro.

No espetáculo que estreia neste mês, Jorge assume o papel de griot, figura emblemática de algumas culturas africanas que transmite histórias e tradições por meio da oralidade. “Na cultura afro-brasileira essa tradição ainda é viva. Eu trago para o palco a oralidade comum à cultura negra, representando um griot, e a história que esse griot conta é a crônica sobre o céu lilás”, explica.

A narrativa gira em torno do mensageiro rubro, uma entidade cósmica que desce à Terra em diferentes épocas. Em sua visita no final do século XIX, ele se depara com as mazelas da humanidade na região e entra em depressão, hibernando no fundo do Rio Paraguai, incapaz de voar novamente.

Para Jorge, a fantasia é ferramenta essencial para conectar o público a essa história. “A fantasia na música é uma forma de nos aproximar do conceito de ‘ouvir a ser’, um lugar de esperança, de renovação. Uso elementos fantasiosos como alegoria de mudança, potência e desejo”, diz. O disco traz ainda influências da chamada Dark Fantasy, misturando referências infantis com histórias mais densas, como Histórias Sem Fim e O Labirinto.

Na narrativa, duas crianças, Íttero e Débora, ajudam o mensageiro rubro a recobrar suas forças e retornar ao espaço. “Quando escrevi o disco, pensei muito em obras feitas para crianças, mas com essa dimensão milenar e de reflexão sobre a vida, sobre o devir e sobre a possibilidade de nos tornarmos algo melhor”, completa Jorge.

Whindersson Nunes

Após o grande sucesso de “Isso Não é um Culto” em 2023, Whindersson Nunes retorna aos palcos com seu novo espetáculo, “Isso Definitivamente Não é um Culto”. Em 2025, o comediante traz um show inédito e cheio de provocações, no qual aprofunda temas como o fim do mundo, as redes sociais, religião e as questões atuais, sempre com sua visão irreverente e única.O espetáculo acontece no dia 13 de dezembro, sábado, às 19h, no Ginásio Dom Bosco, localizado na Avenida Júlia Maksoud, 815, no Monte Castelo, em Campo Grande, MS. Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 180,00.

Natal dos Sonhos

A magia do Natal dos Sonhos 2025 toma conta do centro de Campo Grande na Praça Ary Coelho, onde o público poderá aproveitar, das 18h40 às 22h, uma programação repleta de luzes, encanto e atrações culturais. O circuito natalino oferece Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore de Natal iluminada, Espaço Kids, Praça de Alimentação e diversas atividades especiais. Até o dia 25 de dezembro, espetáculos circenses gratuitos também serão apresentados na Praça do Rádio, em uma estrutura para 300 pessoas, ampliando ainda mais a experiência natalina para toda a população.

Sexta-feira (12)

CARNE VIVA

O espetáculo CARNE VIVA, criação da atriz e diretora Estefânia Bueno, será apresentado nos dias 12 e 13 de dezembro na Casa de Cultura, em Campo Grande, trazendo ao palco uma experiência sensorial construída a partir de vivências reais de mulheres. Com atuação de Estefânia Bueno e Madu Flores, a peça mistura dramaturgia, música e performance para abordar temas como dor, resistência e insurgência feminina. As sessões acontecem na Casa de Cultura, localizada na Av. Afonso Pena, 2270. Em casos de violência contra a mulher, o serviço Ligue 180 está disponível para denúncias e orientações.

3ª Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS

De 12 a 14 de dezembro, a Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, recebe a 3ª edição do Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de Mato Grosso do Sul, evento gratuito promovido pela ACVVMS. A programação reúne artistas de diversas regiões do país para celebrar a viola caipira, a música de raiz e as tradições brasileiras, fortalecendo a identidade sul-mato-grossense e destacando a música pantaneira como patrimônio cultural vivo. As apresentações começam sempre às 18h, transformando o espaço em um grande encontro de cultura, música e memória.

Natal dos Doces – Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande celebra o espírito natalino nesta sexta-feira, 12 de dezembro, às 19h30, com apresentação da Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Ministério da Família, ao lado da decoração especial “Natal dos Doces”. Com 45 músicos, a orquestra apresenta clássicos natalinos, hinos gospel e peças eruditas, oferecendo uma experiência de música, fé e reflexão para o público. A entrada é gratuita, e a programação especial de fim de ano do shopping segue com corais e orquestras ao longo das próximas semanas. O empreendimento funcionará em horário estendido para as compras de Natal e Ano Novo, incluindo domingos e vésperas de feriado, com praças de alimentação e lazer abertas em horários especiais.

“Petúnia” – Grupo Fulano di Tal

O Grupo Fulano di Tal celebra seus 22 anos com o espetáculo “Petúnia”, que será apresentado em Campo Grande nos dias 13 e 14 de dezembro, às 19h, no Espaço Fulano di Tal (Rua Rui Barbosa, 3099 – Centro). Dirigido, produzido e escrito por Edner Gustavo, o espetáculo mergulha na história de uma jovem considerada “a mais feia das feias”, explorando memórias familiares, monstros, amores e fantasias, em uma reflexão sobre invenção e reinvenção como formas de sobrevivência.

Dobra no Tempo

A multiartista Rose Mendonça estreia o solo de dança “Dobra no Tempo” pelo projeto Corpo-Território nesta sexta-feira (12), às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177, Centro), e no sábado (13), às 16h, na sede da Cufa (Rua Livino Godói, 710, Jardim São Conrado). O projeto busca democratizar o acesso à arte, dar visibilidade às danças negras, promover debates sobre questões raciais e de gênero e fortalecer a memória da arte contemporânea negra local. As apresentações são gratuitas, contam com intérprete de Libras e bate-papo ao final; para sexta-feira é necessária reserva de ingresso, enquanto no sábado a entrada é livre.

Sábado (13)

Desapega CG

Neste sábado, 13 de dezembro, o Parque Ayrton Senna receberá a 20ª edição do Desapega CG, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e sustentável de Campo Grande. Marcada como a maior edição já realizada, a feira deve reunir milhares de peças únicas, oferecendo ao público oportunidades de economia e garimpo para o fim de ano.A edição especial de Natal acontece das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, com entrada gratuita. A realização é do Coletivo de Brechós do Mato Grosso do Sul.

Moinho in Concert

Nos dias 13 e 14 de dezembro, às 19h30, o Moinho Cultural apresenta o Moinho in Concert em Corumbá, um espetáculo que mistura música, dança e imagens para celebrar memória, sonho e ancestralidade, inspirado no Peabirú, antiga rota sagrada dos povos originários. Sob direção de Márcia Rolon, a montagem reúne mais de 500 artistas, incluindo orquestra, coral, bailarinos e jovens atendidos pelo Instituto e utiliza trilha sonora barroca sul-americana, figurinos confeccionados por mães de participantes e símbolos como o caracol e a cruzada, criando uma narrativa sobre travessias, pertencimento e superação.

Rock and Friends

O Rock and Friends: Edição de Final de Ano acontece no dia 13 de dezembro, a partir das 18h30, no Lupland Biergarten (Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados, Campo Grande). O evento reúne as bandas Naip e Larissa e os Pexe para uma noite de shows completos, jam sessions e momentos de encontro entre amigos em um ambiente animado e acolhedor. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com opção de parcelamento em até 12x, ou via PIX sem taxa pelo link https://wa.link/dl58c0.

Domingo (14)

Feira Underground

O Natal Underground retorna a Campo Grande no dia 14 de dezembro, às 16h, com a 7ª Feira Underground na Praça Cuiabá, reunindo arte autoral, música independente e cultura alternativa em um dos eventos mais marcantes da cena local. A programação inclui shows de Teatro Carneviva, Bêbados Habilidosos, Pata de Cachorro, Peixes Entrópicos e I’m Pistol, além de expositores como Mystical Acessórios, Casa Prana Espaço Colaborativo e Menu Capivarisco, que levam ao público produtos únicos, moda, arte, zines e gastronomia. A entrada é gratuita.

Feira Praça da Bolívia

Neste domingo, a Feira da Praça Bolívia/Santa Fé promete uma edição especial voltada para o Natal, com uma programação repleta de cultura e encantamento. A feira estará aberta das 9h às 14h, na Praça Bolívia – Santa Fé, e traz uma variedade de artesanato, gastronomia típica, antiguidades, moda circular e artes visuais. No palco, grandes atrações ao vivo como Voz Mecê, Simona, Sangre Latino, Nobres, Diego Lelis, Grupo Menos Pausa e Grupo Dandaras. Uma oportunidade perfeita para escolher presentes criativos, aproveitar a música e vivenciar a economia criativa em um ambiente vibrante.

Por Amanda Ferreira

