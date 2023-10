Adriana Calcanhotto participa hoje em Campo Grande da 35º noite com poesia

Artista marca presença duas vezes em outubro na capital

Hoje(9), a artista Adriana Calcanhotto, conhecida pela sua trajetória de destaque na música, tem um encontro marcado para falar sobre literatura e poesia. O encontro faz parte da 35º Noite da Poesia, é gratuito e incia às 19 horas, no teatro Glauce Rocha – UFMS.

O encontro busca apresentar uma outra faceta de Adriana. A ideia é promover um bate-papo e uma troca da cantora com o público sobre sua relação com a poesia e literatura e como esse repertório influencia em suas composições. O encontro é uma ótima oportunidade para amantes de arte conhecer esse outro lado do trabalho da artista. Para garantir o ingresso gratuito no evento, acesse a plataforma.

Trabalho literário

Uma das obras de destaque de Calcanhotto é o livro “Antologia Ilustrada da Palavra Brasileira”, na área da literatura infantil. Nesse livro, ela organizou uma seleção e fez ilustrações para 48 poemas, que vão de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, até poemas de Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado.

Para o público adulto, Calcanhotto tem várias produções, uma delas “É Agora Como Nunca: Antologia Incompleta da Poesia Contemporânea Brasileira”. Obra que buscou dar destaque a nova safra de talentos na poesia. Por isso, reuniu nomes como Gregório Duvivier e Alice Sant’Anna.

Para garantir seu ingresso no evento, acesse a plataforma sympla.

Show

Vale lembrar, que no final do mês, dia 28, a cantora ainda marca presença no show em que apresenta os clássicos de sua carreira e músicas de seu novo álbum “Errante”. O show acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos estão disponíveis no site.

