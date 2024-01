Acordo provisório sinaliza término da greve dos roteristas de Hollywood

Na noite do último domingo(24), o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (Writers Guild of America, “WGA”) e os estúdios de streaming assinaram um Acordo Provisório que pode marcar o fim da greve que já se estende há 146 dias. Embora o documento ainda precise ser votado nos próximos dias para oficializar as mudanças propostas, a assinatura representa um passo crucial rumo à resolução dessa questão que vem afetando significativamente o setor.

Nas últimas cinco jornadas, as principais lideranças dos estúdios de cinema e plataformas de streaming engajaram-se em intensas negociações com o sindicato dos roteiristas, buscando pôr fim à paralisação que vinha impactando a produção de diversos projetos. O acordo, que tem validade prevista para os próximos três anos, representa um marco na negociação entre as partes envolvidas. Em nota o WGA explicou a decisão:

“O WGA e a AMPTP chegaram a um acordo provisório. Isto foi possível graças à solidariedade duradoura dos membros do WGA e ao apoio extraordinário dos nossos irmãos sindicalizados que estiveram connosco durante mais de 146 dias. Mais detalhes serão divulgados após a finalização do texto do contrato. #WGAStrike“

Uma das questões cruciais que demandou atenção especial durante as negociações foi a forma de lidar com o material gerado por inteligência artificial. Este aspecto, por vezes complexo, exigiu discussões aprofundadas para encontrar soluções que atendessem aos interesses tanto dos profissionais quanto dos estúdios e empresas de streaming.

O sindicato dos roteiristas demonstrou otimismo ao compartilhar detalhes sobre o acordo com seus membros, por meio de um comunicado oficial enviado por e-mail. Nele, destacam-se os ganhos e as proteções significativas garantidas aos roteiristas em todas as esferas da associação, mostrando que o acordo é fruto de um esforço conjunto para assegurar benefícios justos e relevantes aos profissionais envolvidos na indústria.

Agora, a expectativa gira em torno da votação do Acordo Provisório, que se realizará nos próximos dias. Esse momento crucial determinará a oficialização das mudanças propostas e, potencialmente, o encerramento de uma greve que marcou uma parte substancial da história recente de Hollywood. Apenas uma formalidade neste momento poderá restringir os strikes feitos pela indústria, mas foi dito para não retornarem ao trabalho até que seja aprovado e assinado pelos membros da WGA.

